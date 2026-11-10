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Они остановились не поговорить. Стали известны подробности ДТП на улице Гражданской в Пскове

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Они остановились не поговорить. Стали известны подробности ДТП на улице Гражданской в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 9 ноября в 09.00 у дома 10-б по Гражданской. 

Водитель «Ниссан», мужчина 1986 года рождения при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу «Опелю» под управлением мужчины 1950 года  рождения. Пострадавших нет. 

Автомашины получили технические повреждения. 

Пользователи соцсетей отмечали, что участники ДТП стоят друг напротив друга как будто остановились поговорить. 


 

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