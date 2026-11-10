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О необходимости смены шин при низких температурах воздуха напомнили псковичам в МЧС

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С ухудшением погодных условий безопасность на дороге требует особого внимания. Своевременная смена шин на зимние – залог вашей уверенности в любую погоду. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Псковской области, одним из основных ориентиров для автомобилистам является температура: если среднесуточная температура стабильно держится ниже +5 градусов, значит, пришло время «переобуть» автомобиль.

Изображение сгенерировано нейросетью

Как отметили в Главном управлении МЧС России по Псковской области, в ближайшие дни в регионе ожидается от +1 до +5 градусов днем, а ночью столбик термометра может опуститься до -1 градуса.

«Учитывая повышенный риск дорожно-транспортных происшествий, настоятельно рекомендуем всем автовладельцам запланировать сезонную смену шин», — добавили в ведомстве.

Срок службы шин зависит от многих факторов, но в среднем, через 4-5 лет активного использования они требуют замены.

Неконтролируемый занос на скользкой дороге – одна из главных проблем. Чтобы избежать неприятностей, следует избегать резких маневров и применять прерывистое торможение. При заносе не нужно резко нажимать на газ, тормоз или руль. Также в условиях плохой видимости необходимо снижать скорость и отказаться от рискованных маневров. Также обязательно надо обязательно пристегиваться ремнями безопасности себя и пассажиров.

«Помните, что несколько сэкономленных минут не стоят вашей безопасности», — добавили в МЧС.

Напомним, на сайте Псковской Ленты Новостей стартовал опрос на тему: Пытаетесь ли вы сэкономить на переобувке вашего автомобиля?

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