Спрос на новые машины в Псковской области вырос на 37,1% с начала 2026 года — аналитики

Спрос на новые машины в Псковской области вырос на 37,1%, а самыми популярными моделями стали Lada Granta, Lada Vesta и Lada Iskra. К таким выводам пришли аналитики онлайн-платформы для коммерции «Авито Авто», изучив итоги десяти месяцев 2026 года на рынке автомобилей в Псковской области и сравнив показатели с аналогичным периодом прошлого года.

Лидером среди отдельных моделей стала Lada Niva Travel, которой интересовались в 2,1 раза чаще. Далее расположились Lada Niva Legend (+56,3%), Lada Vesta (+53%), Lada Granta Cross (+51,4%) и Haval Jolion (+29,8%). В семерку лидеров по росту спроса также вошли Lada Largus (+25%) и Lada Granta (+13,5%).

«Мы фиксируем, что спрос на новые автомобили в целом по России растет. В октябре 2026 года он увеличился на 7,2% по сравнению с сентябрем, а относительно октября прошлого года — на 16,1%. При этом россияне интересуются разными авто — от компактных городских моделей до вместительных семейных кроссоверов и внедорожников. Такая структура спроса отражает разнообразие потребностей покупателей, которые выбирают машину как для повседневных поездок, так и для путешествий и активного отдыха», — прокомментировал руководитель продаж направления «Новые автомобили» в «Авито» Артем Хомутинников.

Топ машин по популярности возглавила Lada Granta (1,1 миллиона рублей). На втором месте оказалась Lada Vesta (1,8 миллиона рублей), а на третьем — Lada Iskra (1,5 миллиона рублей).

В пятерку лидеров также вошли Lada Niva Legend (1,2 миллиона рублей) и Lada Niva Travel (1,6 миллиона рублей), а следом расположились Haval Jolion (2,6 миллиона рублей), Lada Granta Cross (1,2 миллиона рублей) и Lada Iskra Cross (1,8 миллиона рублей). Замкнули десятку Haval M6 (2,3 миллиона рублей) и Tenet T7 (2,9 миллиона рублей).