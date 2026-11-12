Светофор на перекрестке улиц Поземского и Алмазной в Пскове временно отключен

Светофор на перекрестке улиц Поземского и Алмазной в Пскове временно переведен в режим желтого мигания. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, в настоящее время проводятся работы по переключению сетей на новый светофорный объект.

Изображение сгенерировано нейросетью

В ближайшие дни водителям необходимо руководствоваться существующими дорожными знаками приоритета.

Ведется подготовка к введению новой схемы движения вокруг скейт-парка (в центр по улице Поземского, из центра по улице Шоссейной). Устанавливается необходимый комплект дорожных знаков. Помимо установки знаков и настройки нового светофора, планируется нанесение разметки.

Информация о введении новой схемы движения будет опубликована отдельно.