Новый порядок медицинского освидетельствования водителей начнёт действовать в России с 1 марта 2027 года. Проверять наличие противопоказаний к управлению автомобилем смогут не только при получении или замене водительских прав, но и во время обычных медицинских осмотров. Об этом рассказал член комитета Государственной Думы по охране здоровья Алексей Куринный.

Согласно новым правилам, противопоказания к управлению транспортом смогут выявлять во время диспансеризации, плановых осмотров или лечения других заболеваний.

Если врач обнаружит признаки заболевания, при котором нельзя управлять автомобилем, он должен будет сообщить об этом водителю и передать информацию в ГИБДД.

В качестве примеров депутат привёл ухудшение зрения, обострение психического расстройства или нарушение мозгового кровообращения, которое привело к частичной утрате двигательных функций. Такие проблемы со здоровьем могут возникнуть уже после получения водительских прав.

У водителя будет три месяца, чтобы пройти внеочередное медицинское освидетельствование в лицензированной клинике.