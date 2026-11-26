Дорожные службы Локнянского муниципального округа подготовили к зиме 14 единиц снегоуборочной техники, семь комбинированных дорожных машин и 640 тонн противогололёдных материалов. Готовность подрядчиков к зимнему сезону обсудили на рабочем совещании 26 ноября, сообщил глава округа Иван Белугин в своём канале в Max.
Фото: Иван Белугин / Max
Обслуживанием федеральных дорог на территории округа занимается ООО «АДП», региональных — ООО ДРСП «Дорсервис», местных — ИП Сергей Никифоров и МУП «Локнянское ЖКХ».
Особое внимание глава муниципалитета уделил содержанию местных дорог. Он поручил подрядчикам внимательнее следить за погодными условиями, оперативно реагировать на осадки, своевременно расчищать дороги от снега и обрабатывать их при образовании гололёда.
Сейчас муниципальный подрядчик завершает работы по текущему содержанию дорог, в том числе по обращениям жителей. Последние работы проводились в Денево, Барсуках и Подберезье. После их завершения подрядчик полностью перейдёт на зимний режим работы.
Глава округа добавил, что будет держать содержание дорог в зимний период на контроле.