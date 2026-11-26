Дорожные службы Локнянского муниципального округа подготовили к зиме 14 единиц снегоуборочной техники, семь комбинированных дорожных машин и 640 тонн противогололёдных материалов. Готовность подрядчиков к зимнему сезону обсудили на рабочем совещании 26 ноября, сообщил глава округа Иван Белугин в своём канале в Max.

Фото: Иван Белугин / Max

Обслуживанием федеральных дорог на территории округа занимается ООО «АДП», региональных — ООО ДРСП «Дорсервис», местных — ИП Сергей Никифоров и МУП «Локнянское ЖКХ».

Особое внимание глава муниципалитета уделил содержанию местных дорог. Он поручил подрядчикам внимательнее следить за погодными условиями, оперативно реагировать на осадки, своевременно расчищать дороги от снега и обрабатывать их при образовании гололёда.

Сейчас муниципальный подрядчик завершает работы по текущему содержанию дорог, в том числе по обращениям жителей. Последние работы проводились в Денево, Барсуках и Подберезье. После их завершения подрядчик полностью перейдёт на зимний режим работы.

«Техника и запасы материалов подготовлены. Теперь главное — обеспечить слаженную работу дорожных служб и своевременное реагирование на изменение погодных условий. От этого напрямую зависит безопасность наших жителей», - подчеркнул Иван Белугин.

Глава округа добавил, что будет держать содержание дорог в зимний период на контроле.