Работы по капитальному ремонту моста через реку Олешенка в Псковском муниципальном округе завершены. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области, сооружение расположено на нулевом километре автомобильной дороги Осиновичи – Славковичи – Махновка – Сорокино. Ремонт выполнялся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Фотографии: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

Новый мост протяженностью 26,10 погонных метра выполнен из двух гофрированных металлических арок. В ходе работ подрядчик устроил дорожную одежду из асфальтобетона на подходах и на самом мосту, организовал водоотвод с проезжей части, установил новые барьерные ограждения.

Мост ведет к деревне Осиновичи, обеспечивая транспортную доступность для ее жителей.

«Очень хорошо, что мы улучшаем транспортную доступность для жителей деревни. Обновленный мост – это более комфортный и безопасный путь для людей. Приятно видеть результат своей работы», – отметил начальник участка Игорь Родионов.

На ремонт объекта из федерального бюджета выделено 134 миллиона рублей. Работы выполнила подрядная организация «Балтийский берег».