Работы по капитальному ремонту моста через реку Олешенка в Псковском муниципальном округе завершены. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области, сооружение расположено на нулевом километре автомобильной дороги Осиновичи – Славковичи – Махновка – Сорокино. Ремонт выполнялся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Фотографии: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области
Новый мост протяженностью 26,10 погонных метра выполнен из двух гофрированных металлических арок. В ходе работ подрядчик устроил дорожную одежду из асфальтобетона на подходах и на самом мосту, организовал водоотвод с проезжей части, установил новые барьерные ограждения.
Мост ведет к деревне Осиновичи, обеспечивая транспортную доступность для ее жителей.
На ремонт объекта из федерального бюджета выделено 134 миллиона рублей. Работы выполнила подрядная организация «Балтийский берег».