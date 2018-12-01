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Полис ОСАГО предложили привязывать к водителю

Глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов рассказал, что депутаты ЛДПР предложили привязать полис ОСАГО к водителю, пишет «Газета.Ru».

Как отмечается, в разработке соответствующего законопроекта, кроме Нилова, принимали участие депутаты Борис Пайкин, Игорь Лебедев и Владимир Сысоев. В пояснительной записке авторы объясняют, что при привязке полиса к водителю, он будет иметь возможность управлять другими транспортными средствами. При этом его имя не нужно будет вписывать в другой полис, если владелец автомобиля позволит ему сесть за руль.

Уточняется, что водители смогут сами решать, какая привязка полиса ОСАГО будет для них оптимальной.