←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Пусть бегут неуклюже...
Где переобуть машину?
Ремонт на 23 июля
Рискованное место
Непогода спасет от штрафа
Деревья или ехать?
Без «МАЗов» и Setra
ещё АвтоМир / Автомобили 14.08.2019 08:1310 В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин 15.11.2019 11:230 В Госдуме предложили увеличить стоимость шипованных шин 13.11.2019 10:000 Выгодный ноябрь в «Псков-Лада»: снижение ставки по автокредиту или платеж в подарок?  12.11.2019 10:401 В России предложили сократить срок использования шипованной резины 11.11.2019 13:560 Яркое предложение на автомобили Škoda действует в «Автотим Псков» 11.11.2019 12:000 Псков-Лада проведет выездной тест-драйв в Острове
 
 
 
 
 
АвтоМир / Автомобили

В Госдуме предложили увеличить стоимость шипованных шин

15.11.2019 11:23|ПсковКомментариев: 0

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев выступил с предложением увеличить стоимость шипованных автомобильных шин вместо того, чтобы вводить ограничение скорости до 80 км/ч на всех дорогах зимой. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщают «Известия» со ссылкой на Агентство городских новостей «Москва».

«Можно не ограничивать скорость, но, например, (ввести - прим. Агентства «Москва») компенсацию за их вред в качестве акциза при продаже этих шипованных колес. То есть шипованные колеса могут стоить дороже», - пояснил Александр Васильев.

Ранее стало известно, что группа компаний «Автодор» предложила сократить срок использования шипованных шин на дорогах в Центральной России до 188 дней (против 273 в период с сентября по май). Также специалисты предложили установить максимальную скорость движения для авто зимой - 70–80 км/ч на всех типах дорог.

При этом для других регионов предлагается установить собственные нормы с учетом климатических условий.

По данным «Автодора», зимой российские дороги получают 90% ущерба. Особенно страдают дороги, на которых водителям разрешено ездить со скоростью более 70 км/ч.

Теги: #Госдума
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
опрос
Какая основная выгода при покупке подержанного автомобиля по сравнению с новым?
В опросе приняло участие 5334 человека
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
15.11.2019, 11:230 В Госдуме предложили увеличить стоимость шипованных шин 15.11.2019, 10:550 В Великих Луках выявлены нетрезвые водители 15.11.2019, 09:130 Водитель «Лады» сбил лося на трассе в Пустошкинском районе 14.11.2019, 22:191 Я не позволю принять дорогу, которая тут же начнет проваливаться - Александр Братчиков проконтролировал ход дорожных работ в Пскове
14.11.2019, 21:284 В Пскове стали реже ходить городские автобусы 14.11.2019, 17:030 Уголовное дело возбудили псковские таможенники по факту уклонения от уплаты таможенных платежей 14.11.2019, 14:370 Единственный в России Rolls Royce Silver Spur был найден в псковском сарае и продан за 300 тысяч рублей 14.11.2019, 13:161 Интерактив: Дорога Заянье - Шавково разрушается большегрузами, и никому нет дела!
14.11.2019, 11:590 В Великих Луках сотрудники ГИБДД сдали кровь для пострадавших в ДТП 14.11.2019, 10:040 Насильникам и убийцам захотели запретить работать в такси в России 14.11.2019, 10:030 Молодой человек скончался в результате ДТП у деревни Рубилово в Пушкиногорском районе 14.11.2019, 08:410 Автомобилисты смогут предъявить полицейским ОСАГО в электронном виде
13.11.2019, 19:200 На нескольких улицах Завеличья перестали работать светофоры 13.11.2019, 18:360 Изменилось расписание псковского автобуса №9 13.11.2019, 10:000 Выгодный ноябрь в «Псков-Лада»: снижение ставки по автокредиту или платеж в подарок?  13.11.2019, 09:580 Россияне стали меньше лихачить на дорогах
13.11.2019, 08:590 В России резко вырос объем взысканий за некачественный бензин на АЗС 12.11.2019, 21:480 С 13 ноября возобновляется движение по маршруту пригородного автобуса 318а 12.11.2019, 18:350 Водитель псковского грузовика врезался в автобус недалеко от Перми, пострадал один человек 12.11.2019, 16:524 Денис Иванов оценил качество реконструкции пешеходной дорожки вдоль улицы Инженерной
12.11.2019, 14:221 «Убитодорожники» предлагают оборудовать кольцевое движение на перекрестке Маркса-Некрасова в Пскове 12.11.2019, 13:210 В Пскове объявлен конкурс на содержание дорог 12.11.2019, 10:401 В России предложили сократить срок использования шипованной резины 12.11.2019, 09:512 В Госдуме предложили ввести залог за езду в пьяном виде
11.11.2019, 17:161 На перекрестке Петровской и Коммунальной в Пскове столкнулись две иномарки. ФОТО 11.11.2019, 16:023 У железнодорожного вокзала в Пскове столкнулись автобус №6 и иномарка 11.11.2019, 15:586 Автомобиль проехал по луже и окатил пешехода - надо ли за это платить? 11.11.2019, 13:560 Яркое предложение на автомобили Škoda действует в «Автотим Псков»
11.11.2019, 12:000 Псков-Лада проведет выездной тест-драйв в Острове 11.11.2019, 10:000 Автоцентр «Прагматика» приглашает псковичей присоединиться к программе лояльности 11.11.2019, 08:571 Росстат сообщил о росте цен на дизельное топливо 09.11.2019, 22:280 В России планируют ввести систему поощрения аккуратных водителей
09.11.2019, 15:541 В Пскове начались работы по ремонту улицы Декабристов 09.11.2019, 13:230 Поезда Москва - Псков и Псков - Москва прибыли с опозданием из-за аварии на железной дороге 09.11.2019, 12:182 На улице Вокзальной в Пскове иномарка сбила пьяного пешехода-нарушителя 09.11.2019, 09:290 Псков занял 27-е место в дорожном рейтинге ОНФ
08.11.2019, 23:370 В Псковской области выявлено несколько нетрезвых водителей 08.11.2019, 16:473 КАМАЗы обрушили асфальт на Рижском - псковичи обсуждают в соцсети. ФОТО 08.11.2019, 15:3911 Интерактив: Ремонт ул. Я. Фабрициуса «закончили» досрочно 08.11.2019, 14:260 В Пскове водителя «Форда» будут судить за попытку подкупить сотрудника ГИБДД
08.11.2019, 09:420 Женщина госпитализирована после наезда «ГАЗа» в Порхове 07.11.2019, 15:261 Полиция ищет очевидцев ДТП под Псковом, в котором погибла семейная пара и пострадали их дочки 07.11.2019, 15:100 В ДТП с участием городского автобуса на улице Поземского никто не пострадал 07.11.2019, 14:090 Правительство выделит около 15 млрд рублей на модернизацию дорог в 36 регионах
07.11.2019, 13:461 ДТП с участием городского автобуса произошло на улице Поземского в Пскове. ФОТО 07.11.2019, 11:363 Автобусное движение по улице Юности в Пскове будет запущено в начале следующего года 07.11.2019, 11:320 Почти 0,5 млрд рублей направлено в этом году на ремонт улично-дорожной сети Пскова 07.11.2019, 11:200 До конца года власти Пскова разыграют контракты на содержание улично-дорожной сети на два года
07.11.2019, 09:410 Пожилой пешеход погиб в ДТП в Невеле 07.11.2019, 08:104 Сегодня на Рижском проспекте в Пскове ограничат движение из-за годовщины Октябрьской революции 06.11.2019, 15:522 Из-за демонстрации 7 ноября в Великих Луках будет ограничено движение транспорта 06.11.2019, 13:330 В «Акваполисе» 9 ноября пройдет автошоу
06.11.2019, 11:318 Интерактив: Что у дяденьки в голове? 05.11.2019, 21:311 В «Псковпассажиравтотрансе» ответили на жалобу о протекающем автобусе №22. ФОТО 05.11.2019, 21:080 Михаил Ведерников поручил восстановить размытую дождем дорогу в Дедовичском районе 05.11.2019, 20:070 Мотоциклист скончался после столкновения с «Опелем» в куньинской деревне Наумово. ФОТО
05.11.2019, 18:444 В «Псковпассажиравтотрансе» рассказали о проверке ситуации с зажатой в дверях автобуса №6 коляской с ребенком 05.11.2019, 17:151 Пскович стал участником смертельного ДТП на автодороге «Нарва», в котором пострадали врачи 05.11.2019, 16:380 ВТБ Лизинг передал клиентам более 20 тысяч автомобилей 05.11.2019, 12:402 В Пскове 7 ноября на час ограничат движение транспорта по Рижскому проспекту
05.11.2019, 10:310 В Великих Луках сотрудники вневедомственной охран задержали нетрезвого водителя 04.11.2019, 21:062 Не сдует, так смоет - псковичи шутят о луже на дороге по улице Яна Фабрициуса. ВИДЕО 03.11.2019, 20:016 В полиции озвучили подробности смертельного ДТП под Псковом 03.11.2019, 12:4814 Два человека погибли, трое детей пострадали в ДТП под Псковом
02.11.2019, 14:206 Восстановление пешеходного перехода на Октябрьском проспекте в Пскове обсудят на комиссии по БДД 01.11.2019, 18:121 Машины с иностранными номерами начнут штрафовать за нарушения в 2020 году 01.11.2019, 16:135 Псковская область отказалась от 350 млн рублей, чтобы не закатывать их в снег и грязь 01.11.2019, 13:400 Василий Осипов: Вопрос о руководителе «Псковпассажиравтотранса» по-прежнему открыт
01.11.2019, 09:070 Пешехода сбили в Псковском районе 01.11.2019, 08:360 В нескольких регионах стало доступно приложение для оформления мелких ДТП 31.10.2019, 20:503 Ночные «Ласточки» Санкт-Петербург - Псков начинают курсировать с 1 ноября 31.10.2019, 17:551 Александр Котов: В транспортной сфере Псковской области есть еще много нерешенных вопросов
31.10.2019, 16:500 Псковские депутаты поддержали идею о штрафах за несвоевременную оплату расходов за хранение автомобиля на штрафстоянке 31.10.2019, 15:421 Депутаты пожаловалась на качество автобусов, которые перевозят школьников в Псковской области 31.10.2019, 14:454 Военных-срочников освободят от уплаты транспортного налога в Псковской области 31.10.2019, 13:581 Александр Котов: Муниципальные автостанции - точки социального притяжения, закрывать их нельзя
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.