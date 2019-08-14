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В Госдуме предложили увеличить стоимость шипованных шин

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев выступил с предложением увеличить стоимость шипованных автомобильных шин вместо того, чтобы вводить ограничение скорости до 80 км/ч на всех дорогах зимой. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщают «Известия» со ссылкой на Агентство городских новостей «Москва».

«Можно не ограничивать скорость, но, например, (ввести - прим. Агентства «Москва») компенсацию за их вред в качестве акциза при продаже этих шипованных колес. То есть шипованные колеса могут стоить дороже», - пояснил Александр Васильев.

Ранее стало известно, что группа компаний «Автодор» предложила сократить срок использования шипованных шин на дорогах в Центральной России до 188 дней (против 273 в период с сентября по май). Также специалисты предложили установить максимальную скорость движения для авто зимой - 70–80 км/ч на всех типах дорог.

При этом для других регионов предлагается установить собственные нормы с учетом климатических условий.

По данным «Автодора», зимой российские дороги получают 90% ущерба. Особенно страдают дороги, на которых водителям разрешено ездить со скоростью более 70 км/ч.