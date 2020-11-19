АвтоМир / Автомобили

Российские ученые испытывают первый серийный электромобиль-кроссовер

Российские ученые разработали электромобиль, который может поступить в продажу уже в 2021 году. Кроссовер получил название «КАМА-1», сообщили в Центре компетенций «Новые производственные технологии» Национальной технологической инициативы (НТИ), где спроектировали машину.

Испытания опытного образца завершат в начале декабря. Электромобиль впервые будет представлен 10-11 декабря в Москве - на площадке VII ежегодной национальной выставки ВУЗПРОМЭКСПО-2020, пишет газета «Известия».

«Это полноценный легковой автомобиль длиной 3,4 м, шириной 1,7 м, в котором предусмотрены четыре места для пассажиров и багажный отсек. В базовой комплектации поставлена батарея на 33 киловатт-часов, которая на полном заряде в режиме езды на трассе позволит преодолеть до 300 км», - рассказал главный конструктор Инжинирингового центра CompMechLab СПбПУ Олег Клявин.

Как утверждают разработчики, до 60 км/ч электромобиль разгоняется за три секунды, а его максимальная скорость составит 150 км/ч. Уже известно, что в базовой комплектации машина будет стоить 1 млн рублей.