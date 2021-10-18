ВТБ: Выдачи автокредитов в России превысят в этом году триллион рублей

За десять месяцев текущего года продажи автокредитов на российском рынке составили более 924 миллиардов рублей, что в 1,5 раза превышает результат за аналогичный период 2020 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка
Несмотря на рост цен на новые машины, спрос потребителей по-прежнему остается высоким, и по итогам года общий объем продаж автокредитов российскими банками может превысить 1 триллион рублей.
Клиенты ВТБ за январь-октябрь заключили более 73 тысяч сделок на приобретение автомобилей на сумму свыше 84 миллиардов рублей, что почти на 40% превышает результат за аналогичный период прошлого года. В октябре продажи достигли 11 миллиардов рублей, что на 20% выше значений октября 2020 года.
Регионами-лидерами по объему выданных автокредитов ВТБ стали Москва и область (27 миллиардов рублей), Санкт-Петербург и Ленобласть (9 миллиардов рублей), а также Краснодарский край (4 миллиарда рублей) и Республика Татарстан (3,1 миллиарда рублей). Размер среднего чека по сравнению с январем-октябрем прошлого года вырос на треть, превысив 1 миллион рублей. Предпочтения по маркам автомобилей среди клиентов не изменились: в топ-3 по-прежнему входят «Лада», «Киа» и «Хендай».
Несмотря на наблюдающийся дефицит новых автомобилей на рынке и рост цен, спрос клиентов по-прежнему остается высоким. По итогам 10 месяцев текущего года клиенты ВТБ оформили 53,5 тысячи кредитов на новые машины, что сопоставимо с результатом за аналогичный период 2020 года, объем сделок за январь-октябрь 2021 года достиг 68 миллиардов рублей. В сегменте автомобилей с пробегом банк выдал около 14 тысяч займов на сумму 13,4 миллиарда рублей. Спрос на беззалоговые автокредиты вырос на 30%: за 10 месяцев года клиенты оформили в ВТБ около 5 тысяч таких займов, объем продаж составил почти 3 миллиарда рублей.
По словам начальника управления «Автокредитование» ВТБ Ивана Жигарева, пандемия COVID-19 и ее последствия повлияли на автомобильный рынок во всем мире.
В ВТБ кредит на покупку автомобиля можно оформить по ставке от 5,5% на срок до семи лет (при условии получения зарплаты на карту ВТБ и оформлении добровольного страхования транспортного средства на весь срок кредита), максимальная сумма займа составляет 7 миллионов рублей.
В рамках беззалоговых кредитов клиент может приобрести любой автомобиль или моторизированную технику, которую в дальнейшем не нужно передавать в залог банку. Кредит доступен без первого взноса в размере от 300 тысяч до 1 миллиона рублей. Подтверждения дохода не требуется. Срок кредитования – от двух до пяти лет. Минимальная ставка составляет 5,5% при условии оформления заявки в ВТБ Онлайн, личном страховании, страховании транспортного средства на весь срок кредита и оформлении карты «Автолюбитель».
Подробности - на сайте Банка ВТБ (ПАО).