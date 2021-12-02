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Платная парковка в центре Пскова: миф или ближайшее будущее

Общественники из движения «Городские проекты» направили в администрацию Пскова письмо с предложением сделать платной парковку в центре города. Пока городская администрация взяла паузу для ответа, ПЛН выяснила, какие перспективы положительное решение принесет Пскову и обо что может споткнуться его реализация.

Фото Вадима Боченкова.

Надо считать

В своем письме общественники ссылаются на общемировую практику и заверяют, что такая мера позволит разгрузить центр города, где всегда можно будет найти свободное место. Инициаторы обращения настаивают на оборудовании парковочных карманов вдоль наиболее забитых транспортом улиц и строгом разделении парковочных мест. Они полагают, что цену нужно формировать в зависимости от спроса на конкретное место, а прибыль пускать на развитие общественного транспорта, оставив бесплатными первые 15 минут.

«Судя по игнорированию ПДД и лени многих водителей, они готовы платить деньги за парковку», - считает урбанист Максим Пушкин.

Он собрал целую коллекцию снимков автомобилей, припаркованных на пешеходных переходах и в карманах для автобусов. Любуется не один, все фотографии были высланы в ГИБДД, а водители получили штрафы.

«Все они меня ненавидят, - нисколько не расстраивается Максим Пушкин. - Особенно те, что по несколько раз получили штрафы, так как с первого раза не поняли, за что. Зная наших водителей-нарушителей, они будут ненавидеть и людей занятых в организации платной парковки. Это же не просто разметить места и объявить об их стоимости. Должна быть создана целая служба, которая займется парковками: контролем оплаты и правильности постановки транспортных средств, обслуживанием терминалов и администрированием программного обеспечения, должна работать служба эвакуации и штраф-стоянки. В целом это даст еще множество рабочих мест».

Урбанист не сомневается, что платные парковки однажды придут в Псков и предрекает, что вопрос будет становиться все острее с каждым годом.

«Оставляют автомобиль рядом с работой на весь день. Пример - улица Гоголя, она запаркована работниками администрации Псковской области. В соседнем Комиссаровском переулке служебная парковка занята личными автомобилями сотрудников полиции. С введением платной парковки появятся свободные места для людей, которые приезжают по делам в учреждения», - уверен Максим Пушкин.

Автовладелец припарковался на пешеходном переходе. Фото Максима Пушкина.

Логично предположить, что создание платных парковок в карманах поможет очищать от снега как сами дороги, так и эти карманы. Центральные улицы уже год содержит «Псковавтодор». Прошедший на днях снегопад стал краш-тестом по уборке. Припаркованные вдоль улиц автомобили не позволили сразу расчищать их от бордюра до бордюра.

«Когда заставлено, конечно, неудобно убирать, - говорит Павел Кипрушев, и.о. директора «Псковавтодора». - Крупногабаритная техника становится менее маневренной, не может убрать снежные навалы. Где бригады «ручников» с лопатами выгребают, где маленький «Бобкэт». Да, это дополнительный труд. Пока обходимся без привлечения ГИБДД и эвакуатора».

Руководитель «Псковавтодора» выразил скепсис по поводу желания горожан пользоваться платными парковками:

«Как бы не получилась обратная ситуация. Зная финансовое состояние граждан, будут во дворах машины оставлять. На мой взгляд, это может привести к ухудшению ситуации. Надо считать, чтобы парковка не получилась дороже месячной зарплаты».

В снегопад машины, припаркованные по собственному разумению, мешают расчищать снег. Фото Вадима Боченкова.

Угрозу для окрестных дворов видит в инициативе и Максим Пушкин. Их жители, предполагает урбанист, начнут защищать не столько дворы, сколько собственные парковочные места шлагбаумами и заборами. Решить проблему он предлагает кардинально, запретом на парковку во дворах в принципе. В пример он приводит соседний Тарту, город-побратим Пскова с населением вдвое меньше, то есть как в Великих Луках. Эстонский город разделен на зоны с разной стоимостью парковки, для жителей каждой зоны есть льготы и возможность бесплатно оставлять машину в специально отведенном месте, дворы при этом остаются чистыми. Максим Пушкин признает, что такая стратегия в Пскове мало реализуема:

«К сожалению, наши жители пока не понимают в чем тут счастье, так как думают только о личной выгоде. Зачастую, зона комфорта заканчивается на пороге квартиры».

Кругом обязан

«Машина — не привилегия, как считают многие автомобилисты, - поддерживает такую позицию Николай Мельков, главный инженер движения «Убитые дороги». - Машина — это обязанности: обслуживать, платить за ее место. В соцсетях пишут: "Мне нет места во дворе, сделайте мне место". Люди думают, что им обязаны, а это они обязаны. Купили машину, должны понимать, где ее ставить».

Эксперт несколько раз произносит слово «неизбежность» в разговоре о платных парковках. Он отмечает, что Россия догоняет мировые тенденции развития городов, но с опозданием лет в 20-30. Платные парковки в страну уже пришли, они знакомы жителям Москвы и нескольких крупных городов.

«Если не ограничить поток транспорта в центре города, места парковочного будет не хватать, - уверен Николай Мельков. - К тому же, из-за неправильной парковки мы теряем доступность самой линейной инфраструктуры. Там, где могло ехать два ряда, едет один».

Он тоже апеллирует к опыту не столь далеких соседей и напоминает, что Рига, Стокгольм и Осло пошли по пути стимулирования владельцев самокатов и велосипедов, создав для них соответствующую инфраструктуру. В Пскове, скорее всего, платные парковки приведут к увеличению числа пассажиров на общественном транспорте. Бюджеты города и области не позволят сделать проезд бесплатным, как в Таллине, чтобы завлечь людей в автобусы рублем. Но главная проблема не в этом. Николай Мельков делится данными, согласно которым в Пскове не хватает около сотни автобусов для нормальной перевозки даже текущего числа пассажиров.

«Нельзя делать платную парковку, не предоставив ничего взамен. Деньги такие парковки принесут позже, а инфраструктура для велосипедистов и автобусы нужны сразу», - резонно замечает он.

Среди любителей велотранспорта немало тех, кто готов передвигаться по городу на двух колесах даже зимой. Фото Вадима Боченкова.

Главный инженер «Убитых дорог» поднимает целый пласт проблем, которые тянет за собой тема платных парковок.

«Садики и школы часто находятся не там, где живут дети, поэтому родители везут их на машине, - рассуждает он. - У меня друзья возят детей с Запсковья на Завеличье, рядом с домом место не досталось. Надо, чтобы условия у жителя города были такими, чтобы ему не надо было ехать в другой микрорайон. Пока что у нас для этого слишком много ошибок в градостроительстве».

На начало года на 210-тысячный Псков приходится 115 тысяч зарегистрированных автомобилей. Начальник городской ГИБДД предлагает добавить к этому числу 30-40 тысяч машин из Псковского района, ежедневно вливающихся в трафик областного центра.

«Мы в первую очередь контролируем соблюдение правил участниками дорожного движения дорожного движения. Решение об организации дорожного движения возлагается на собственника дороги, то есть на администрацию города Пскова», - рассказывает о формальной стороне вопроса Владимир Папорт, начальник отдела ГИБДД по Пскову.

Письмо «Горпроекты» отправили по верному адресу. Да еще и время выбрали подходящее. В кабинете главы администрации города только что сменился хозяин, на прошлой неделе в этой должности был утвержден Борис Ёлкин. Судя по той молниеносной скорости, с какой он реагирует на острые городские проблемы, можно не сомневаться, что предложение общественников будет изучено максимально тщательно. Лишь бы в итоге не получилось, как в Ростове. Там платную парковку пытаются внедрить с 2016 года. У горожан она поначалу вызвала бурю негодования. Тем более, что вместо заявленных 35 рублей со всеми комиссиями час обходился в 49,9 рублей. Но потом оказалось, что если не платить, то штрафы все равно не приходят. «RostovGazeta» пишет, что только в 2020 году устранили пробел в законодательстве, мешавший дорожной полиции передавать данные нарушителей в муниципалитет. Но началась пандемия, с ней наступили тяжелые финансовые времена, видимо, людей решили не злить штрафами еще сильнее. Часть паркоматов уже неисправна, заржавела и оказалась разрисована хулиганами. Вместо ожидаемых барышей в городской бюджет — одни убытки на организацию всей системы, которая потерпела оглушительное фиаско. Если так, то давайте вообще никак. Уж лучше оставить все, как есть.

Юлия Магера