 
АвтоМир

Дело о смертельном ДТП на Запсковье поступило в суд

0

В Псковский городской суд поступило уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в нарушении правил дорожного движения, в следствие чего произошла смерть человека по неосторожности, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов региона. 

Согласно обвинению, 28 января 2025 года в 00.36 на улице Труда у дома №67 молодой человек 2005 года рождения, не имеющий права управлять автомобилем, двигался на Audi-100. При проезде нерегулируемого перекрестка со второстепенной дороги выехал автомобиль Lada Priora, за рулём которого был молодой человек 2002 года рождения, и не предоставил преимущество. Пытаясь избежать столкновения, водитель Audi не справился с управлением и наехал на световую опору и стойку с дорожными знаками.

0
 

В автомобиле Audi пострадал пассажир 2006 года рождения, который получил множество травм. Пострадавший был госпитализирован в реанимацию, где и скончался.

В настоящее время решается вопрос о принятии уголовного дела к производству.

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026