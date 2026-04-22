Дело о смертельном ДТП на Запсковье поступило в суд

В Псковский городской суд поступило уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в нарушении правил дорожного движения, в следствие чего произошла смерть человека по неосторожности, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов региона.

Согласно обвинению, 28 января 2025 года в 00.36 на улице Труда у дома №67 молодой человек 2005 года рождения, не имеющий права управлять автомобилем, двигался на Audi-100. При проезде нерегулируемого перекрестка со второстепенной дороги выехал автомобиль Lada Priora, за рулём которого был молодой человек 2002 года рождения, и не предоставил преимущество. Пытаясь избежать столкновения, водитель Audi не справился с управлением и наехал на световую опору и стойку с дорожными знаками.

В автомобиле Audi пострадал пассажир 2006 года рождения, который получил множество травм. Пострадавший был госпитализирован в реанимацию, где и скончался.

В настоящее время решается вопрос о принятии уголовного дела к производству.