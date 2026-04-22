Алексей Севастьянов: Рано махать шашкой над телом отечественного автопрома

«Не все так плохо, рано махать шашкой над телом отечественного автопрома», - такую позицию высказал депутат Псковского областного Собрания от «Единой России», в прошлом директор одного из первых в Пскове предприятий по торговле автомобилями Алексей Севастьянов в беседе с корреспондентом ПЛН FM, комментирую будущее АвтоВАЗа.

«Все заводы работали. За базу где-то приняты китайские автомобили, если мы сейчас будем говорить о "Москвиче". "Волга" - там также за основу взяты стартовые площадки китайского производителя. Для дальнейшего развития своей структуры просто построить автопромышленность, понимаете, это очень технологически сложно. Это же сотни агрегатов. Это электроника. Это всё вместе запустить: за четыре года личный автомобиль с нуля. Я бы не говорил, что это нерешаемо, но это сложно решаемый процесс. Тем более в электромобилях мы полностью сейчас освоили свои технологии, также запустили завод. В Всеволожске тоже заработали заводы. Я надеюсь, что мы взяли эту платформу, и дальше это будет развиваться как самостоятельный бренд, будет дальнейшая локализация производства на территории Российской Федерации, и тогда мы эту ситуацию вырулим», - сказал Алексей Севастьянов.

Если говорить откровенно, полная локализация производства автомобилей (даже на Западе знаменитых брендов) - практически не существует, продолжил депутат: «Всё равно часть компонентов поставляют с разных стран. "Лада Веста", наш, скажем так, титульный автомобиль, тоже был построен в союзе с рядом международных производителей. Поэтому я бы здесь шашкой не рубил с горяча. Вроде бы успешный проект».

Рост продаж есть, производство работает, уверен Алексей Севастьянов.

«"Волга" вот-вот планирует запуск ряда моделей. Тоже, наверное, интересно. Поэтому давайте подождем. Конечно, самое главное в этом и самое интересное для нас - локализация производства на территории Российской Федерации. Чтобы мы могли выпускать и электронику, и двигатели внутреннего сгорания для своих автомобилей, и тормозные системы, и всё остальное. Бренды ушли, а любовь к ним не ушла, и через параллельный импорт машины всё равно завозились. Здесь широта предлагаемого продукта и широта вкусов населения - расходятся. И, может быть, нам нужен прямо титульный герой в этой истории. Может быть, лучше, чтобы было больше производств, больше выбор и больше того, о чём я уже сказал, чтобы оно делалось в наших комплектующих», - заключил депутат.