«Дневной дозор»: Сможет ли АвтоВАЗ победить иномарки?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Что ждет отечественный автопром? Сможет ли он воспользоваться "окном возможностей" после ухода с рынков западных марок?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

4 года назад, после начала СВО, весь привычный россиянам иностранный автопром, включая любимые нашими водителями немецкие, французские, шведские, итальянские марки, в едином порыве покинул российский рынок в рамках нового пакета западных санкций. Также от нас ушли японские и южнокорейские бренды. При этом были остановлены не только продажи в России, но и производственные мощности - заводы, открывшиеся в российских регионах в период совместной работы. Так, закрылся завод БМВ в Калининграде, «Рено» в Москве, «Тойота» в Питере и многие другие.

С тех пор авторынок между собой поделили российские и китайские производители. Казалось бы, уход западных и корейских с японскими брендов должен был дать невероятный импульс для развития отечественного автопрома, который в предыдущие 30 лет с трудом выживал: заводы позакрывались, «Волги» и «Москвичи» практически исчезли с глаз долой — одна «Лада» как-то умудрилась выжить. Однако спустя 4 года после закрытия забугорных производств мы так и не увидели мощного прорыва в импортозамещении. И это несмотря на всю протекционистскую политику российских властей, прямой пиар со стороны федерального руководства (в этом плане вспоминается езда президента президента РФ Владимира Путина на Lada Kalina и Lada Largus), а также вопреки настоятельным приказам пересадить всех чиновников на отечественные авто. Увы, прорыва не произошло, а на смену западным автомаркам пришли китайские. Правда, стоят они примерно столько же, сколько стоили «Мерседесы» и «Вольво», при этом у некоторых пользователей возникают вопросы по качеству авто из Поднебесной.

Что происходит с отечественным автопромом? Почему «машинка не поехала»? Есть ли шанс, что поедет? Об этом — в программе «Дневной дозор».

Псковский промышленник, гендиректор холдинга NPN Игорь Савицкий коллекционирует автомобили: у него уже есть около 30 машин, в том числе Mersedes, Rolls-Royce, одна их первых моделей Maybach. Правда, он на них не ездит, а любуется, как музейными экспонатами. Что же касается отечественного автопрома, крест на нем ставить рано, но проблемы есть, и очень серьезные. Игорь Савицкий обозначил, по каким направлениям их надо решать.

«Цена на наши машины несколько завышена. Тут, по моим оценкам, где-то 20-30% в цене — лишние. Есть проблемы с качеством. Нельзя сказать, что мы выпускаем полное барахло, но тем не менее над качеством надо работать. Там очень много нерешенных проблем, но надо отметить, что они все решаемые. А что касается комплектующих для наших машин, конечно, желательно, чтобы двигатели, кузовы, коробки передач наших автомобилей изготавливались в России. А все комплектующие сделать в России для автомобилей — это задача неподъемная, прямо скажем так. По-моему, ни одна страна не делает все комплектующие для своих автомобилей, они их экспортируют. Дальше надо облегчить процедуру покупки отечественного автомобиля. Давать льготные кредиты. Где-то, наверное, под 2-3%. Достаточно длинный кредит, и тогда машина поедет. Конечно, работа предстоит еще очень большая, но дело-то небезнадежное на самом деле. И свои автомобили выпускать. В любом случае, как бы там ни сложилось дальше, мы их выпускать будем. Так что у автопрома все-таки какие-то перспективы есть. Надо, наверное, серьезную работу по организации производства, по ценообразованию, по приобретению автомобилей, по качеству провести».

Псковский завод «АВАР» - один из ключевых поставщиков электрооборудования для автомобильной промышленности. Среди потребителей его продукции - крупнейшие автосборочные заводы России и стран СНГ, в том числе «АвтоВАЗ», «УАЗ», «КАМАЗ» и «МАЗ». Опираясь на пример завода и других игроков рынка, председатель совета директоров ПАО «АВАР» Дмитрий Мельников видит, что движение в плане развития российского автопрома есть, и существенное — просто все делается не настолько оперативно, как хотелось бы клиенту, не вовлеченному непосредственно в процесс. Дмитрий Мельников уверен: российский автопром еще приятно всех удивит - просто нужно время.

«Не сказал бы, что прогресса, как любят говорить, нет. Есть большое количество разработок, есть большое количество партнеров, иностранных компаний, которые в процессе. И я думаю, что автомобильная и автокомпонентная отрасли еще приятно удивят россиян. Другое дело, что если брать финансирование, то сейчас, например, автопром по понятным причинам - неприоритетная отрасль в плане государственных расходов. Потому что многие потенциальные инвесторы, у кого есть деньги и технологии, логично ждут снятия (санкций) и завершения специальной военной операции, чтобы, скажем так, эти технологии предложить и реализовать, в том числе в партнерстве с российскими компаниями, без каких-то рисков для своего глобального рынка. На мой взгляд, всё делается правильно, но просто это требует времени, это требует наработки. Естественно, в результате всей этой работы будут ошибки, просто их нужно, по возможности, оперативно исправлять и настраивать. Я настроен позитивно. Если бы я был настроен не позитивно, то на личном примере, как человек, который голосует деньгами, мы бы не вкладывали большое количество средств в разработку различных новых изделий. Я бы искал какое-нибудь другое направление для вложения средств, если бы не верил в эту отрасль. Но я его не ищу, я верю в эту отрасль. Я верю в российский автопром».

В дилерском центре «Прагматика Псков», официальном дилере Lada в Пскове, убеждены, что отечественный автопром ждут большие победы. Как сообщил руководитель отдела продаж Александр Поповкин, отрасль развивается в том числе благодаря государственной поддержке, включая реализацию программ льготного автокредитования. Все хорошо и с продажами в самом дилерском центре «Прагматика Псков».

«С продажами у нас всё, слава Богу, хорошо. Было небольшое охлаждение после новогодних праздников, но сейчас, с приходом весны, всё восстановилось, продажи опережают наши прогнозы. Уход западных и японских брендов стал, конечно, большим подспорьем и мощным катализатором для развития отечественного автопрома. И сейчас можно с уверенностью сказать, что так называемым "окном" не просто воспользовались, а именно уверенно вошли в него. И общие финансовые итоги первого квартала 2026 года показывают, что мы крепко держим долю до почти 25%, то есть четверть рынка мы занимаем в 2026 году».

Состояние отечественного автопрома сильно завязано на ценообразовании и качестве продукции, а они на сегодняшний день не соответствуют мировым стандартам, отмечает Игорь Смирнов, генеральный директор компании «Манхэттен Про», которая является официальным сертифицированным партнером «Яндекс.Такси» в Пскове. За та такие деньги, как сегодня стоят российские автомобили, в том числе такси, можно купить «китайца» ничуть не хуже по качеству, а в некоторых случаях даже по более низкой стоимости. И в эксплуатации китайские автомобили дешевле, отмечает Игорь Смирнов. Также он высказал мнение по поводу свежих законодательных изменений в сфере таксомоторных перевозок.

«С 1 марта у нас заработала поправочка в законодательстве, что теперь по квотам можно вносить в реестр легковых такси автомобили, которые не произведены на территории Российской Федерации. Да, действительно, это так работает, но тем не менее всё равно можно. Есть определенные квоты, можно попадать в эти квоты. Если я не ошибаюсь, если мы говорим про Псков, там что-то порядка 1 000 автомобилей в квартал. То есть это у нас получается порядка трёх-четырех тысяч автомобилей можно будет поставить в год в реестры, которые не произведены на территории Российской Федерации, то есть это не автопром. Вроде бы как хотели поддержать таким шагом наш отечественный автопром, но понимают, что наступят на грабли. Соответственно, максимально брать сейчас и делать так, чтобы только наш, отечественный автомобиль мог получить эту выписку из реестра легковых такси, не стали. На мой взгляд, правильно сделали. Почему? Потому что мы бы сильно видели корректировки стоимости цен в такси. Мы бы увидели отток из этой отрасли. Сейчас не самая лучшая экономическая ситуация в нашей прекрасной стране. Поэтому, наверное, там правильно сделали. Но тем не менее цель не была достигнута. Почему? Потому что изначально хотели же все-таки поддержать наш российский автопром, но не получилось. То есть мы не увидели какого-то огромного покупательского спроса. Мы не увидели, что у нас водители такси пересели на российские автомобили, этого не случилось».

В том, что не все так плохо, и рано махать шашкой над телом отечественного автопрома, уверен и депутат Псковского областного Собрания, в прошлом директор одного из первых в Пскове предприятий по торговле автомобилями Алексей Севастьянов. Спустя 4 года после начала СВО практически все заводы, про которые говорили, что они закрылись, на самом деле работают. При этом депутат высказался за расширение производств и ассортимента.

«Все заводы работали. За базу где-то приняты китайские автомобили, если мы сейчас будем говорить о "Москвиче". "Волга" - там также за основу взяты стартовые площадки китайского производителя. Для дальнейшего развития своей структуры просто построить автопромышленность, понимаете, это очень технологически сложно. Это же сотни агрегатов. Это электроника. Это всё вместе запустить: за четыре года личный автомобиль с нуля. Я бы не говорил, что это нерешаемо, но это сложно решаемый процесс. Тем более в электромобилях мы полностью сейчас освоили свои технологии, также запустили завод. В Всеволожске тоже заработали заводы. Я надеюсь, что мы взяли эту платформу, и дальше это будет развиваться как самостоятельный бренд, будет дальнейшая локализация производства на территории Российской Федерации, и тогда мы эту ситуацию вырулим. Если говорить откровенно, полная локализация производства автомобилей (даже на Западе знаменитых брендов) - практически не существует. Всё равно часть компонентов поставляют из разных стран. "Лада Веста", наш, скажем так, титульный автомобиль, тоже был построен в союзе с рядом международных производителей. Поэтому я бы здесь шашкой не рубил сгоряча. Вроде бы успешный проект. Рост продаж есть, производство работает. "Волга" вот-вот планирует запуск ряда моделей. Тоже, наверное, интересно. Поэтому давайте подождем. Конечно, самое главное в этом и самое интересное для нас - локализация производства на территории Российской Федерации. Чтобы мы могли выпускать и электронику, и двигатели внутреннего сгорания для своих автомобилей, и тормозные системы, и всё остальное. Бренды ушли, а любовь к ним не ушла, и через параллельный импорт машины всё равно завозились. Здесь широта предлагаемого продукта и широта вкусов населения - расходятся. И, может быть, нам нужен прямо титульный герой в этой истории. Может быть, лучше, чтобы было больше производств, больше выбор и больше того, о чем я уже сказал, чтобы оно делалось в наших комплектующих».

Ситуацию, которая происходит в отечественном автопроме, ярко и метафорично обрисовал блогер ПЛН, ведущий программы «ПЛН FM» «На пятой передаче» Денис Бахтин. По его мнению, «этого пациента гораздо проще пристрелить, чем вылечить». Его реанимируют искусственными административными методами: законами локализации, утильсбором… До введения специальных налогов и штрафов за движение на иномарках пока не дошло, констатирует Денис Бахтин, но думает, что все еще впереди. В целом ситуация в сфере автопрома напоминает ему спринтерскую гонку, на которой у российских участников явно не хватает воли к победе.

«Давайте представим автомобильные бренды и автомобильный рынок в виде десятка спортсменов, которые бегут дистанцию на стадионе, полном зрителей. В этой спринтерской гонке есть явные фавориты: немцы, японцы и другие иностранные спортсмены. Они все мускулистые, красивые, поджарые. А наш бегун толстый, небритый, в грязной майке и прихрамывает. Еще в углу курит перед стартом. Но у него есть важное преимущество: за него все судьи. Они не просто его поддерживают, кричат ему: "Давай, давай!" А еще создают препоны для остальных бегунов. Одному отстреливают пальцы на ногах из стартового пистолета, другим раздают в руки гири по 32 кг и говорят: "Бегите с ними, так будет честнее, наш парень должен прийти первым". Иностранцы кое-как бегут, ползут к финишу, кто как может. А наш парень, который мог бы вырваться вперед, прибежать первым, ковыряя в носу, уходит с дистанции, не спеша, хлебает воду. Вообще к финишу не торопится. Есть ли у него шансы прийти к финишу первым? Не знаю. При отсутствии воли к победе, думаю, время покажет, получится у него что-то или нет. Какие факторы могут повлиять на развитие? Нужны воля и желание сделать что-то. А этого пока не видно. О чем говорить, если у нас глава АвтоВАЗа дает интервью журналистам, потом садится в "Мерседес" и уезжает? Похоже, у руководства просто нет задачи сделать автомобили более доступными».

За некоторым исключением наши сегодняшние спикеры не спешат ставить крест на российском автопроме и верят в его светлое будущее. Во-первых, это достаточно хорошо субсидируемая сфера, которой государство не даст «загнуться», а во-первых, СВО еще продолжается, поэтому некоторые игроки и потенциальные партнеры находятся в выжидательной позиции.

Татьяна Иванова