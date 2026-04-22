«Дневной дозор»: Сможет ли АвтоВАЗ победить иномарки?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Что ждет отечественный автопром? Сможет ли он воспользоваться "окном возможностей" после ухода с рынков западных марок?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).
4 года назад, после начала СВО, весь привычный россиянам иностранный автопром, включая любимые нашими водителями немецкие, французские, шведские, итальянские марки, в едином порыве покинул российский рынок в рамках нового пакета западных санкций. Также от нас ушли японские и южнокорейские бренды. При этом были остановлены не только продажи в России, но и производственные мощности - заводы, открывшиеся в российских регионах в период совместной работы. Так, закрылся завод БМВ в Калининграде, «Рено» в Москве, «Тойота» в Питере и многие другие.
С тех пор авторынок между собой поделили российские и китайские производители. Казалось бы, уход западных и корейских с японскими брендов должен был дать невероятный импульс для развития отечественного автопрома, который в предыдущие 30 лет с трудом выживал: заводы позакрывались, «Волги» и «Москвичи» практически исчезли с глаз долой — одна «Лада» как-то умудрилась выжить. Однако спустя 4 года после закрытия забугорных производств мы так и не увидели мощного прорыва в импортозамещении. И это несмотря на всю протекционистскую политику российских властей, прямой пиар со стороны федерального руководства (в этом плане вспоминается езда президента президента РФ Владимира Путина на Lada Kalina и Lada Largus), а также вопреки настоятельным приказам пересадить всех чиновников на отечественные авто. Увы, прорыва не произошло, а на смену западным автомаркам пришли китайские. Правда, стоят они примерно столько же, сколько стоили «Мерседесы» и «Вольво», при этом у некоторых пользователей возникают вопросы по качеству авто из Поднебесной.
Что происходит с отечественным автопромом? Почему «машинка не поехала»? Есть ли шанс, что поедет? Об этом — в программе «Дневной дозор».
Псковский промышленник, гендиректор холдинга NPN Игорь Савицкий коллекционирует автомобили: у него уже есть около 30 машин, в том числе Mersedes, Rolls-Royce, одна их первых моделей Maybach. Правда, он на них не ездит, а любуется, как музейными экспонатами. Что же касается отечественного автопрома, крест на нем ставить рано, но проблемы есть, и очень серьезные. Игорь Савицкий обозначил, по каким направлениям их надо решать.
Псковский завод «АВАР» - один из ключевых поставщиков электрооборудования для автомобильной промышленности. Среди потребителей его продукции - крупнейшие автосборочные заводы России и стран СНГ, в том числе «АвтоВАЗ», «УАЗ», «КАМАЗ» и «МАЗ». Опираясь на пример завода и других игроков рынка, председатель совета директоров ПАО «АВАР» Дмитрий Мельников видит, что движение в плане развития российского автопрома есть, и существенное — просто все делается не настолько оперативно, как хотелось бы клиенту, не вовлеченному непосредственно в процесс. Дмитрий Мельников уверен: российский автопром еще приятно всех удивит - просто нужно время.
В дилерском центре «Прагматика Псков», официальном дилере Lada в Пскове, убеждены, что отечественный автопром ждут большие победы. Как сообщил руководитель отдела продаж Александр Поповкин, отрасль развивается в том числе благодаря государственной поддержке, включая реализацию программ льготного автокредитования. Все хорошо и с продажами в самом дилерском центре «Прагматика Псков».
Состояние отечественного автопрома сильно завязано на ценообразовании и качестве продукции, а они на сегодняшний день не соответствуют мировым стандартам, отмечает Игорь Смирнов, генеральный директор компании «Манхэттен Про», которая является официальным сертифицированным партнером «Яндекс.Такси» в Пскове. За та такие деньги, как сегодня стоят российские автомобили, в том числе такси, можно купить «китайца» ничуть не хуже по качеству, а в некоторых случаях даже по более низкой стоимости. И в эксплуатации китайские автомобили дешевле, отмечает Игорь Смирнов. Также он высказал мнение по поводу свежих законодательных изменений в сфере таксомоторных перевозок.
«С 1 марта у нас заработала поправочка в законодательстве, что теперь по квотам можно вносить в реестр легковых такси автомобили, которые не произведены на территории Российской Федерации. Да, действительно, это так работает, но тем не менее всё равно можно. Есть определенные квоты, можно попадать в эти квоты. Если я не ошибаюсь, если мы говорим про Псков, там что-то порядка 1 000 автомобилей в квартал. То есть это у нас получается порядка трёх-четырех тысяч автомобилей можно будет поставить в год в реестры, которые не произведены на территории Российской Федерации, то есть это не автопром. Вроде бы как хотели поддержать таким шагом наш отечественный автопром, но понимают, что наступят на грабли. Соответственно, максимально брать сейчас и делать так, чтобы только наш, отечественный автомобиль мог получить эту выписку из реестра легковых такси, не стали. На мой взгляд, правильно сделали. Почему? Потому что мы бы сильно видели корректировки стоимости цен в такси. Мы бы увидели отток из этой отрасли. Сейчас не самая лучшая экономическая ситуация в нашей прекрасной стране. Поэтому, наверное, там правильно сделали. Но тем не менее цель не была достигнута. Почему? Потому что изначально хотели же все-таки поддержать наш российский автопром, но не получилось. То есть мы не увидели какого-то огромного покупательского спроса. Мы не увидели, что у нас водители такси пересели на российские автомобили, этого не случилось».
В том, что не все так плохо, и рано махать шашкой над телом отечественного автопрома, уверен и депутат Псковского областного Собрания, в прошлом директор одного из первых в Пскове предприятий по торговле автомобилями Алексей Севастьянов. Спустя 4 года после начала СВО практически все заводы, про которые говорили, что они закрылись, на самом деле работают. При этом депутат высказался за расширение производств и ассортимента.
Ситуацию, которая происходит в отечественном автопроме, ярко и метафорично обрисовал блогер ПЛН, ведущий программы «ПЛН FM» «На пятой передаче» Денис Бахтин. По его мнению, «этого пациента гораздо проще пристрелить, чем вылечить». Его реанимируют искусственными административными методами: законами локализации, утильсбором… До введения специальных налогов и штрафов за движение на иномарках пока не дошло, констатирует Денис Бахтин, но думает, что все еще впереди. В целом ситуация в сфере автопрома напоминает ему спринтерскую гонку, на которой у российских участников явно не хватает воли к победе.
За некоторым исключением наши сегодняшние спикеры не спешат ставить крест на российском автопроме и верят в его светлое будущее. Во-первых, это достаточно хорошо субсидируемая сфера, которой государство не даст «загнуться», а во-первых, СВО еще продолжается, поэтому некоторые игроки и потенциальные партнеры находятся в выжидательной позиции.
