АвтоМир / Автомобили

Грандиозная ночь продаж автомобилей пройдет в Пскове 23 февраля

Грандиозная ночь продаж новых автомобилей и автомобилей с пробегом пройдет в автосалоне РРТ в Пскове 23 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в автосалоне.

Фото: pskov.rrt-automarket.ru

Такая акция пройдет в Пскове впервые. Новые автомобили можно будет приобрести с выгодой до 250 000 рублей. Специальная цена будет объявлена для 23 автомобилей, также предусмотрены скидки до 100 000 рублей при обмене. Для всех автовладельцев предоставляется скидка 23% на сервисное обслуживание. Автомобили в наличии с ПТС.

Забронировать автомобиль на индивидуальных условиях можно по телефону: +7 (8112) 591-132.

В автосалоне назвали следующие преимущества при покупке машины в РРТ-Автомаркет:

выгода до 250 000 рублей,

покупка за один день и самый большой выбор автомобилей в наличии,

выгода по программе trade-in,

кредит по двум документам,

гарантия производителя на автомобиль,

подарки при покупке.

*Указанная выгода действительна при покупке автомобиля одновременно по программе trade-in и в кредит. Размер скидок зависит от состояния сдаваемого автомобиля и условий кредитования. Предложение не является публичной офертой.