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В России резко поднялись цены на отечественные автомобили

«АвтоВАЗ» с 1 марта резко повысил цены на автомобили «Лада», в среднем рост по всему модельному ряду составил около 15%, следует из обновленных прайс-листов производителя. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно актуальному прайс-листу, теперь минимальная стоимость автомобиля «Лада Гранта» составляет 685 тысяч рублей (+14%), «Веста» – 1 миллион 33 тысячи рублей (+20%), «Ларгус» универсал – 1 миллион 77 тысяч рублей (+30%), «Икс рей» – 1 миллион 10 тысяч рублей (+22%), «Нива Легенд» – 777 тысяч рублей (+9%), «Нива Тревел» – 1 миллион 4 тысячи рублей (+14%).

Это второе повышение цен отечественной марки за год. Ранее рост ценников, как правило, не превышал 1-3%.

«АвтоВАЗ» производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов - «Лады» и «Рено». Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка «Лада» состоит из пяти семейств моделей: «Веста», «Икс рей», «Ларгус», «Гранта» и «Нива». Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи компании в России в 2021 году выросли на 2%, до 350,7 тысячи машин.