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В автопробеге Псковского облсовпрофа приняли участие 10 экипажей

В автопробеге Псковского облсовпрофа приняли участие 10 экипажей. Мероприятие состоялось сегодня, 7 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Колонна автомобилей начала путь от памятника Святой равноапостольной княгини Ольги на Октябрьской площади, затем доехала до памятника 50-летия Красной армии в Крестах и вернулась обратно.

«Автопробег мы решили организовать для того, чтобы профсоюзное движение было заметно», - уточнил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Лозунгами мероприятия стали такие выражения, как «За человека труда», «За трудовой народ», «За соблюдение законности».

В автопробеге приняли участие машины облсовпрофа, членских организаций и всех, кто пожелал присоединиться к акции.

Всего на 10 экипажей пришлось около 40 человек, уточнил Игорь Иванов. Он также выразил надежду на то, что псковичи поддержат стремление профсоюза.