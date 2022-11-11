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Программу льготного автокредитования в России продлили на 2023 год

Программа льготного автокредитования продлена на 2023 год, сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

«В настоящее время подать заявление о предоставлении субсидии можно до 20 декабря 2022 года, срок выдачи банками льготных кредитов продлен, соответственно, до 19 декабря 2022 года. После этого программа будет возобновлена кредитными организациями 1 января 2023 года», - приводит сообщение министерства РИА Новости.

По данным Минпромторга, с начала года до начала ноября по программе льготных автокредитов было продано более 34 тысяч автомобилей, объем предоставленных скидок составил 7 миллиардов рублей. Общий бюджет программы на 2022 год составляет 9,7 миллиарда рублей, ожидаемый объем продаж – не менее 50 тысяч автомобилей.

В этом году условия программы были улучшены - скидка выросла с 10% до 20% (для ДФО сохранилась на уровне 25%), а стоимость автомобиля, подпадающего под льготный автокредит, увеличилась с 1,5 миллиона до 2 миллионов рублей.

Предложение доступно семьям минимум с одним несовершеннолетним ребенком, медикам, учителям; тем, кто впервые покупает автомобиль; а также военнослужащим – в том числе призванным по частичной мобилизации – их семьям и служившим в армии пенсионерам. Кроме того, льготы распространяются и на тех, кто сдает автомобиль старше шести лет в трейд-ин при условии, что владел им не менее года.

Под условия программы автокредитования попадают легковые и легкие коммерческие автомобили российского производства брендов Lada, УАЗ, ГАЗ, китайского Haval, собираемые в Тульской области, а также электромобили Evolute липецкого завода «Моторинвест».