Tesla представила новый летающий Roadster

Компания Tesla представила модель Roadster нового поколения, способную выполнять перевороты в воздухе и разгоняться до 60 миль в час менее чем за секунду. Презентация автомобиля состоялась в четверг вечером и транслировалась в прямом эфире, сообщил портал Business Insider.

Фото: Reuters / Tesla / Handout

Во время демонстрации машина поднялась по изогнутой рампе, перевернулась и приземлилась. По словам главы Tesla Илона Маска, модель разработали совместно с инженерами SpaceX. Для подъема автомобиля используется система со сжатым воздухом сверхвысокого давления.

«У автомобиля, очевидно, есть маневровые двигатели для управления высотой и основные двигатели в хвостовой части, так что он, по сути, может летать, как ракета», — отметил Илон Маск.

На отдельной демонстрации показали разгон Roadster до 60 миль в час за 0,81 секунды. Илон Маск также заявил, что это будет единственный автомобиль Tesla, рассчитанный на ручное управление, и отметил, что модель не обязательно оптимизирована для безопасности, пишут «Известия».