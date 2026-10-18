 
АвтоМир

Tesla представила новый летающий Roadster

0

Компания Tesla представила модель Roadster нового поколения, способную выполнять перевороты в воздухе и разгоняться до 60 миль в час менее чем за секунду. Презентация автомобиля состоялась в четверг вечером и транслировалась в прямом эфире, сообщил портал Business Insider.

Фото: Reuters / Tesla / Handout

Во время демонстрации машина поднялась по изогнутой рампе, перевернулась и приземлилась. По словам главы Tesla Илона Маска, модель разработали совместно с инженерами SpaceX. Для подъема автомобиля используется система со сжатым воздухом сверхвысокого давления.

«У автомобиля, очевидно, есть маневровые двигатели для управления высотой и основные двигатели в хвостовой части, так что он, по сути, может летать, как ракета», — отметил Илон Маск.

На отдельной демонстрации показали разгон Roadster до 60 миль в час за 0,81 секунды. Илон Маск также заявил, что это будет единственный автомобиль Tesla, рассчитанный на ручное управление, и отметил, что модель не обязательно оптимизирована для безопасности, пишут «Известия».

 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026