Ограничение скорости будет действовать на четырёх участках трассы Р-23 «Псков» 19 октября

Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия 19 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 48-38-48 километров введут ограничение скорости движения в оба направления, попеременно правая и левая полосы закрыты, средняя - ограничение скорости до 50 км/ч с 10:00 до 17:00, будет проходить заливка швов и трещин на ПЧ;

На участке 137-139-137 километров введут ограничение скорости движения в оба направления, левая полоса с 08:00 до 17:00, из-за замены делиниаторов.

На участке 320+000-334+000 километров введут ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, будет проходить окос травы, очистка лотков, ремонт деформационных швов;

На участке 470+000-468+000 километров введут ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, будет проходить окос травы, очистка водоотводных лотков, выправка знаков и стоек, уборка мусора с элементов дорог, уборка автобусных остановок и площадок отдыха.