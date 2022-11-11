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«КамАЗ» начнет полномасштабный выпуск грузовиков поколения K5 в феврале

«КамАЗ» с февраля начнет полномасштабный выпуск грузовиков поколения K5 с использованием компонентов, не зависящих от поставок из недружественных стран, сообщили в Минпромторге РФ.

«Несмотря на введенные против компании санкции, "КамАЗ" продолжает выпуск грузовиков поколения К4 и К5. Ежемесячный выпуск составляет не менее 100 и 150 штук соответственно», - отмечается в сообщении по итогам рабочей поездки вице-премьера - главы министерства Дениса Мантурова на завод, пишет РИА Новости.

«С февраля 2023 года планируется обеспечить полномасштабный выпуск грузовиков поколения К5 с использованием компонентов, не зависящих от поставок из недружественных стран», - добавили в министерстве.

«КамАЗ» - крупнейший производитель грузовых автомобилей в России.