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АвтоМир / Автомобили

Эксперты спрогнозировали рост цен на автомобили в 2023 году

05.01.2023 14:23|ПсковКомментариев: 0

Российские дилеры и автомобильные эксперты спрогнозировали рост цен на машины в 2023 году, сообщает Autonews.ru. Специалисты добавили, что инфляция и курс рубля станут одними из основных причин увеличения стоимости автомобилей.

Сейчас, по прогнозам участников рынка, цены на автомобили могут подняться на 7-10%. Об этом сообщил генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский. Топ-менеджер подчеркнул, что с 1 января бренды, как правило, повышали стоимость на автомобили на 3-4% из-за инфляции, то уже сейчас ряд производителей заявил о росте цен на 7%.

Помимо увеличения стоимости машин, эксперты отметили радикальные изменения российского авторынка. В частности, глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков объяснил, что из-за дефицита автомобилей на рынке, а также из-за изменившихся предпочтений потребителей, которым нужны доступные и практичные автомобили, сам термин рекомендованная розничная цена (РРЦ) начинает себя изживать, так как поставки машин рухнули, а производства простаивают. 

При этом, эксперт дополнил, что цены на машины, которые остались на складах вряд ли изменятся, а стоимость отечественных автомобилей будет скорректирована уровнем инфляции. 

Ряд российских дилеров добавил, что, кроме инфляции и курса валют, на ценообразование будет влиять стоимость логистики и транзакционные издержки. Также в этот список вошли требования государства об обязательной установке определенных опций, таких как ЭРА-ГЛОНАСС. При этом, участники рынка объяснили, что маржа дилера в изменении цен на автомобили носит минимальный характер, так как продавцы ориентированы, в первую очередь, на объем продаж и высокую оборачиваемость капитала.

Теги: #автомобили
Источник: Псковская Лента Новостей
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