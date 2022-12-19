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Подержанные автомобили в России попробуют переоснащать в электрокары

Калининградский завод «Автотор» весной протестирует технологию по замене двигателя внутреннего сгорания (ДВС) на электродвигатель в автомобилях, уже бывших в эксплуатации. Об этом рассказал основатель и основной владелец холдинга Владимир Щербаков.

Речь идет о запуске программы ремоторизации действующего автопарка Калининградской области, уточнил он.

«Мы предложили правительству — и оно нас поддерживает — сделать для всей отрасли 150 тысяч электрических двигателей разной размерности и систем управления к ним. Это в два раза больше, чем предусматривает концепция автопрома. Такой потребности в новых электромобилях, конечно, пока не будет, поэтому мы будем выпускать электрокомплекты, чтобы заменять старый ДВС вместе с коробкой передач на новый электрический у машин, которые уже находятся в эксплуатации», — приводят слова Щербакова «Известия».

Такой комплект, по его словам, можно будет устанавливать на машину на любой станции техобслуживания. «Автотор» заключил контракты с компаниями, применяющими технологию ремоторизации в Китае и Корее. Сейчас инновационно-технологический центр завода дорабатывает эти конструкторские решения, чтобы довести их до стадии производства, уточнил Щербаков.

Тестовое переоснащение будет происходить на корейских моделях автомобилей из автопарка самого «Автотора». Но ремоторизацию в принципе можно будет осуществить на автомобилях любой модели, вне зависимости от производителя и года выпуска, — технологии позволяют это сделать, подчеркнули в компании.