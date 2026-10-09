«На пятой передаче»: «Дорожный багаж» нового руководителя администрации Пскова

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) программу Дениса Бахтина «На пятой передаче».

Тема выпуска: Какие задачи и проблемы в дорожной сфере достанутся в наследство новому главе администрации Пскова?

Будут ли реализованы проекты расширения дороги на перекрёстке Юбилейной и Маргелова и организации кругового движения на перекрёстке с Яна Райниса?

Будут ли убраны в «пыльный чулан» проекты реконструкции Гаражного проезда, продолжения улицы Кузбасской дивизии, реконструкции Ипподромной?

Почему не остановится установка новых светофоров в Пскове?

Какие решения можно ожидать в ближайшие месяцы?

Об этом подробнее в 12:36.