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«На пятой передаче»: «Дорожный багаж» нового руководителя администрации Пскова

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Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) программу Дениса Бахтина «На пятой передаче».

Тема выпуска: Какие задачи и проблемы в дорожной сфере достанутся в наследство новому главе администрации Пскова? 

  • Будут ли реализованы проекты расширения дороги на перекрёстке Юбилейной и Маргелова и организации кругового движения на перекрёстке с Яна Райниса?
  • Будут ли убраны в «пыльный чулан» проекты реконструкции Гаражного проезда, продолжения улицы Кузбасской дивизии, реконструкции Ипподромной?
  • Почему не остановится установка новых светофоров в Пскове?
  • Какие решения можно ожидать в ближайшие месяцы?

Об этом подробнее в 12:36.

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