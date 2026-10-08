Псковские лидеры Кубка России по ралли выйдут на старт в Альметьевске

Три спортсмена из Псковской области, в том числе два лидера турнирной таблицы Андрей Утцов и Маргарита Гребёнкина, претендуют на победу в Татнефть Кубке России по ралли. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации автомобильного спорта

Псковской области.

Фото предоставлены Федерацией автомобильного спорта Псковской области

Победителя определит заезд на последнем этапе – «Татнефть Ралли Альметьевск», который стартует в Татарстане в пятницу, 9 октября, в 13:30.

Финальная гонка сезона принесёт участникам вдвое больше очков, чем любой другой этап, поэтому интрига сохраняется вплоть до последнего спецучастка. В зачёте 1600Н среди штурманов лидирует экс-чемпионка страны, псковичка Маргарита Гребёнкина. В этом сезоне она выступает в экипаже с Александром Станововым из Ярославской области. Вместе они опережают ближайших преследователей на 28 очков. Экипаж Владимира Скрылева и Александра Басманова, занимающий второе место в таблице, пропускает финал из-за травм. Это значительно укрепляет позиции псковского экипажа, которому достаточно занять первое или второе место, чтобы гарантированно завоевать трофей.

В том же зачёте 1600Н выступит ещё один представитель Псковской области – пилот Сергей Соболев, который в этом сезоне соревнуется со штурманом из Тольятти Максимом Плюхиным. Соболев сохраняет шансы побороться за высокие позиции и в финальной гонке. Сейчас он занимает шестое место в турнирной таблице, уступая Становову 54 балла. Для триумфа псковскому пилоту необходимо одержать победу и рассчитывать, что лидер не поднимется выше пятого места, а занимающий третью позицию Сергей Терентьев окажется за пределами топ-2 гонки.

В зачёте 1400Н Псковскую область представляет Андрей Утцов. Он возглавляет общий зачёт, однако его преимущество над 16-летним Матвеем Михайловым из Москвы составляет всего 28 очков. В этой категории борьба лидеров наиболее плотная: все восемь претендентов на титул выйдут на старт в Альметьевске. Гарантировать трофей лидеру класса сможет только победа в предстоящей гонке. Во всех остальных случаях многочисленные соперники получат шанс обойти уроженца Псковской области в турнирной таблице. Отметим, что Андрей Утцов в этом сезоне выиграл три гонки – ралли «Золотые купола», «Голубые озёра» и «Белые ночи», а на ралли «900 озёр» занял второе место.

Всего программа «Татнефть Ралли Альметьевск» включает 13 спецучастков общей протяжённостью 106 километров. Трасса проходит по лесам Закамья (юго-восточная часть Татарстана). Местные дороги отличаются высокой технической сложностью: большое количество закрытых поворотов и сложных торможений, а узкие участки увеличивают цену ошибки. В этом году в программу добавили новые спецучастки, а сама гонка впервые пройдёт по грунту.

Городской спецучасток «Татнефть» – единственный в программе с асфальтовым покрытием. Его протяжённость составляет один километр. Трасса проходит по улице Ленина до улицы Пушкина. Старт запланирован на 19:15 после автограф-сессии и торжественного открытия ралли. Ознакомление с маршрутом участники проведут пешком.

Первый день ралли включает пять спецучастков, второй – восемь. Старт гонки состоится 9 октября в 13:30 от дворца спорта «Юбилейный» в Альметьевске. Финиш запланирован на 10 октября в 17:00.