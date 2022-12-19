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Средняя цена на подержанные автомобили в начале года выросла до 800 тысяч

По данным платформы «Авито авто», средняя цена автомобилей с пробегом в России в начале 2023 года (за период с 1 января по 19 февраля) составила 800 000 рублей, увеличившись по сравнению с концом 2022 года (периодом с 1 ноября по 19 декабря) на 6,7%.

При этом, по данным компании, спрос на автомобили с пробегом в начале 2023 года вырос на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наиболее высоким спросом на рынке автомобилей с пробегом в период с 1 января по 19 февраля пользовались пять брендов: Lada, Toyota, Hyundai, Kia и Volkswagen, пишет RuNews24.