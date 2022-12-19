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Пскович закрыл сезон зимней рыбалки потоплением автомобиля. ФОТО

Псковский общественный деятель Игорь Батов утопил автомобиль «Жигули», когда рыбачил на весеннем льду. Снимком он поделился в группе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Игорь Батов / «ВКонтакте»

«Закрытие зимней рыбалки у нас прошло успешно. О других не скажу. Плавали не только окуни», – отметил автор поста.

В комментариях местные жители посочувствовали мужчине. «Проверяли бы лёд – могли бы избежать плавания. Лёд трескаться начинает, а вы на машине. Можно только сочувствовать теперь», – сказал подписчик сообщества.