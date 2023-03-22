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Великолучанин остался без автомобиля из-за долга по кредиту

Великолучанин остался без автомобиля из-за неуплаченного долга. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель составил акт описи и ареста на автотранспортное средство, принадлежащее по праву собственности должнику. Автомобиль оставили мужчине на ответственное хранение с правом беспрепятственного пользования.

Арестованный автомобиль после оценки специалистом-оценщиком отправили на торги в Росимущество. В ходе совершения исполнительский действий судебный пристав-исполнитель, чтобы избежать снижения рыночной стоимости автотранспортного средства и его порчи, принял процессуальное решение о передаче автомобиля на ответственное

хранение взыскателю.

На прошлой неделе арестованный автомобиль изъяли у должника и передали на ответственное хранение взыскателю.

Гражданин является должником по кредитным платежам. Сумма задолженности составляет более 1 миллиона рублей. Деньги от продажи пойдут на оплату долга.