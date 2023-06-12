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Свыше 500 тысяч подержанных автомобилей приобрели россияне в мае

По данным экспертов из «Автостата», в мае в России продали 502 тысячи подержанных легковых автомобилей. Этот показатель превышает количество продаж за май 2022 года в полтора раза. Весь прошлый год число проданных подержанных автомобилей не превышало отметку в 470 тысяч.

Этот результат также установил новый рекорд продаж подержанных автомобилей за последние 17 месяцев. Ближайший к майскому показатель был зафиксирован в декабре 2021 года, когда было реализовано 513 тысяч автомобилей на вторичном рынке, пишет RuNews24.

14 июня эксперты из «Автотеки» представили результаты опроса, согласно которым каждый третий житель России готов столкнуться с логистическими проблемами запчастей, завышенной ценой и переплатой за бренд при покупке подержанного автомобиля.

Согласно опросу, проведенному среди 10 тысяч совершеннолетних жителей российских городов-миллионников, 46% респондентов планируют приобрести автомобиль в ближайший год, причем 32% из них предпочитают приобрести подержанное авто. Жители Новосибирска (38%), Челябинска (37%) и Перми (35%) являются самыми активными претендентами на покупку подержанного автомобиля.