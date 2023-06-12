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Проблема для автопрома или спасение: смогут ли чиновники пересесть на «Лады»?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» про предложение президента пересадить чиновников на отечественные автомобили. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Все российские чиновники должны пересесть на отечественные автомобили, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

Идея, что называется, витает в воздухе еще с конца прошлого столетия. В 90-х тогдашний вице-премьер Борис Немцов первым попытался отучить чиновников от иномарок. Президент Борис Ельцин идею поддержал и подписал распоряжение, согласно которому госорганизациям запрещалось закупать иномарки за счет бюджета. Но результат инициативы исчерпывался лишь одним примером: только Немцов ездил на Волге, причем довольно недолго.

Два года подряд пересесть на отечественные машины, в частности «Лады», чиновников уговаривает министр финансов Антон Силуанов. С такой идеей выступал и депутат Госдумы Султан Хамзаев. Правда, дальше слов дело до сих пор не заходило.

В современной политической реальности в России – слово президента воспринимается чиновниками как прямое указание к действию. Неудивительно, что вскоре после выступления главы государства руководители Минпромторга, «АвтоВАЗа» и «Москвича» хором заявили, что готовы обеспечить чиновников машинами, если будет заказ.

Есть и нюансы – какой автомобиль считать отечественным? В тех же автомобилях марки Lada значительный процент комплектующих – импортного производства. А «Москвич», по сути, китайский автомобиль с российским шильдиком. Нужно ли пересадить чиновников на отечественный автопром? Как это может повлиять на российский автопром? Об этом в программе «Дневной дозор».

Реалистичность идеи зависит от того, что именно считать российскими машинами, считает руководитель аппарата правительства Псковской области Станислав Суслов. На его взгляд, это должны быть все те автомобили, которые производятся на территории России, а не только те, которые являются на 100% уникальными отечественными разработками.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Однозначно, своевременно. Насколько реалистично? Зависит от того, что мы считаем российскими машинами: те, которые производятся на территории Российской Федерации, или те, которые являются уникальными разработками, созданными на территории Российской Федерации. Если те, которые производятся на территории Российской Федерации, это реально».

Идея будет осуществима только в том случае, если на рынке российских автомобилей будет адекватное соотношение цены и качества, утверждает глава Островского района Дмитрий Быстров. Важно, чтобы не было каких-то дополнительных трат на машину и частых поломок.

«Идея правильная. Главное понять, насколько будут соответствовать цена на эти автомобили. Давайте вспомним истории месячной давности, когда конкуренция ушла с рынка, поскольку европейские бренды попали под определенные санкции, и наши производители начали массово повышать цены на автомобили, добавлять различные услуги. Автомобиль эконом-класса уже стоил по цене бизнес-класса. Такого не должно быть. Если это отечественные автомобили, естественно, они не облагаются никакими таможенными пошлинами. Они должны стоить дешевле, в том числе для приобретения муниципальными государственными структурами. Это первый момент — цена должна соответствовать реалиям. И второй момент — качество. Дополнительных трат не должно быть, автомобиль не должен ломаться чаще, чем установлено в ремонтных сроках. Если эти две составляющие — цена и качество — будут соответствовать, почему нет? Надо поддерживать отечественный автопром, но не доводить до того, что автомобиль эконом-класса стоит по цене, грубо говоря, европейского бизнес-класса».

Слабо верится, что чиновники смогут пересесть на «Лады» и «Волги». Более того, отечественное производство не сможет быстро обеспечить рынок необходимым количеством автомобилей, объясняет псковский бизнесмен Александр Данилов. Но если иномарки со сборкой на территории России будут приравнены к отечественным машинам, то никаких проблем не будет.

«Хуже точно не будет. Мы уже слышали комментарий, получается, калининградского губернатора. Он сказал, что ездит на российском автопроме - это Volkswagen, который был произведен в Калининграде на заводе. Вопрос: что имеется в виду под российским автопромом? Только те машины, которые произведены в России? Сложно представить наших депутатов Государственной Думы на "Волгах" и на "Жигулях". Предполагаю, что с амбициями и статусностью наших чиновников им сложно будет пересаживаться с тех комфортных автомобилей, которые есть сейчас, на российский автопром, который на сегодняшний день таким не является. Да и они просто не выпустят столько, сколько требуется. Но если назовем российскими автомобилями то, что собрали в России, никаких проблем не будет точно. Все пересядут и будут счастливы. Сейчас много представительского класса, который потихонечку появляется в России и начинает продаваться. Наверное, это уже будет зависеть от воли и желания самих чиновников нашей Российской Федерации».

По словам директора холдинга NPN Игоря Савицкого, любые запросы чиновников вполне могут быть удовлетворены российскими производителями автомобилей. К тому же при принятии инициативы отечественный автопром получит дополнительный стимул.

«Есть такое понятие — корпоративная этика. Если вы работаете на фирму и катаетесь на машине фирмы Mitsubishi, но захотите поменять ее хотя бы Toyota, то у вас будет очень большие проблемы, вплоть до увольнения. Если страна выпускает автомобили, допустим, в США, то американские чиновники в большинстве своем ездят на американских автомобилях. Заметьте, французы все равно касается на своих Citroën. Британцы — на своих британских машинах. Наш автопром выпускает, может быть, не сильно хорошие машины, но это C-класс. Так что все запросы чиновников могут быть удовлетворены от начала и до конца. Можно возродить выпуск нашей "Волги". Можно сделать очень неплохую машину для чиновников. Проблемы никакой нет. Наши чиновники должны ездить на наших, российских автомобилях. Мало того, к автопрому будет внимания побольше, и спрос с него будет побольше. Это все очень актуально, правильная инициатива».

Из-за высокого одномоментного спроса на российские автомобили — машин может просто не хватить, утверждает депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов. По его словам, некоторые госслужащие и сейчас выбирают отечественные автомобили вместо иномарок.

«Я большого смысла в этом не вижу, потому что сегодня и так достаточный спрос на отечественный автомобиль. Кроме министров, многие — администрация и правительство — периодически приобретают "Лады" и подобные автомобили. Сегодня спрос есть, и он будет завтра в связи с тем, что многие производители ушли с территории России. Я думаю, это преждевременная мера, так как очередь на автомобили еще может увеличиться».

По мнению руководителя регионального исполкома Народного фронта, заместителя председателя Псковского областного Собрания Виктора Остренко, на фоне введенных против России санкций идея о переходе на отечественный автопром вполне резонна. К тому же некоторым регионам нашей обширной страны подходят для эксплуатации исключительно российские машины.

«Эта практика фактически должна поддержать наш отечественный автопром. На фоне всех происходящих сейчас ограничений и санкций в отношении Российской Федерации - это способ, в том числе, противостоять подобного рода санкциям. У нас есть практика такая, достаточно часто случаи происходили. Помню были случаи с ограничениями по стоимости автомобилей, теперь по сертификации. В некоторых населенных пунктах и в некоторых регионах нашей большой страны подойдут исключительно отечественные автомобили для эксплуатации. Вполне резонно и, мне кажется, своевременно».

Идею о том, что чиновники должны пересесть с иномарок на отечественные автомобили, поддержали 77% россиян. К такому выводу пришли аналитики сервиса SuperJob. Многие считают, что это поможет развить российский автопром. Что делать в случае, если российские автопроизводители не справятся с объемом госзаказа и выбирать будет не из чего — это отдельный вопрос.

Под вопросом пока и критерии, по которым тот или иной автомобиль будет считаться отечественным. Например, губернатор Калининградский области заявил, что уже давно ездит на российском автопроме. Сейчас у него калужский Volkswagen Tiguan.

Анастасия Сливинская