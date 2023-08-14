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Две новые модели автомобиля «Москвич» выпустят в России в 2024 году

Две новые модели автомобиля «Москвич» выпустят в России в 2024 году.

Фото: завод «Москвич» / Telegram

Это будут «Москвич 5» и «Москвич 8», пишет FlashNord.

О выпуске новых моделей автомобиля «Москвич» стало известно из презентации гендиректора завода «Москвич» Ханса-Петера Мозера.

Так, презентация была показана на форуме IMAF. Из ее материалов следует, что уже в следующем году в стране появятся две новые модели отечественного автомобиля - «Москвич 5» и «Москвич 8».

Отмечается, что всего в 2024 году автомобильный завод намеревается собрать порядка 44 тысяч машин.