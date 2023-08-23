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АвтоМир / Автомобили

На бывшем заводе Volkswagen в Калуге начнут сборку автомобилей Chery

23.08.2023 15:24|ПсковКомментариев: 2

Сборку автомобилей китайской компании Chery начнут на бывшем автозаводе Volkswagen в Калуге.

Фото: chery.ru

На калужском предприятии с новым названием ООО «АГР» / AGR Automotive Group начнут крупноузловую сборку автомобилей к концу осени этого года, пишет портал kaluga-poisk.ru со ссылкой на Telegram-канал «Русский автомобиль».

Сейчас обсуждается выпуск партии из 120 кроссоверов Chery Tiggo 7 Pro Max, стороны занимаются подготовкой документов.

В июле Chery Tiggo 7 Pro Max стал самым продаваемым кроссовером в России, его цена начинается от 2,87 млн рублей.

Теги: #автомобили
Источник: Псковская Лента Новостей
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