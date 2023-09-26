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В России до конца года прогнозируют падение продаж новых автомобилей

Падение продаж новых легковых автомобилей прогнозируют в России в четвертом квартале 2023 года на 5-10% относительно результатов третьего квартала, сообщает ассоциация РОАД.

В третьем квартале текущего года, по данным «Автостата», в РФ было продано 315,7 тысячи легковушек. Таким образом, российский рынок легковых машин в четвертом квартале может составить 284-300 тысяч легковых машин, пишет РИА Новости.

«В четвертом квартале не стоит ожидать радужных прогнозов по авторынку. Это связано с тремя главными причинами: повышение утилизационного сбора, повышение ставки ЦБ, из-за чего дорожают кредиты и лизинговые программы, и плюс само ослабление рубля. Оптимистичный прогноз - авторынок останется на уровне третьего квартала, а реалистичный - падение примерно на 5-6%, может быть, даже на 10%», - сообщили в ассоциации.

При этом в годовом выражении в четвертом квартале будет наблюдаться рост авторынка примерно в 2 раза. «Конечно, на основе 2022 года мы бьем рекорды, потому что это была критически низкая база за последние 10 лет», - пояснили в РОАД.

При этом в Ассоциации европейского бизнеса в свою очередь на прошлой неделе отмечали, что российский авторынок легковых и легких коммерческих автомобилей демонстрирует устойчивую тенденцию роста продаж, что указывает на его высокий потенциал и постепенное восстановление.

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