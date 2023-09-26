ПЛН-ТВ «Автомир»: знакомимся с моделями Geely — новой Tugella и Monjaro

Движение транспорта ограничат на улице Максима Горького в Пскове с 15 октября по 11 ноября

Перекресток улиц Гагарина и Бастионной в Пскове закроют для транспорта почти на три недели

Участок улицы Максима Горького в Пскове закроют для транспорта до 11 ноября

Участок региональной дороги закроют в Стругокрасненском районе до 30 ноября