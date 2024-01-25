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АвтоАс рассказал, как получить OMODA выгодой до 250 000 рублей

У официального дилера OMODA в Псковской области компании АвтоАс действует специальное предложение по покупке автомобиля с выгодой до 250 000 рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Авто-Ас.

Фото: Авто-Ас

Чтобы получить такие условия, нужно приобрести OMODA по программе trade-in, которая состоит в нескольких простых шагах:

оставить заявку на сайте или в группе во «ВКонтакте», менеджер свяжется и назначит встречу;

выбрать свой автомобиль Omoda;

пройти оценку старого авто;

внести недостающую сумму и уехать на новеньком автомобиле Omoda с выгодой до 250 000 рублей.

Узнайте подробности можно в АвтоАс на Леона Поземского, 114А или по телефону +7(8112)237-777.

В настоящий момент продуктовая линейка Omoda на российском рынке представлена фастбэк-кроссовером Omoda C5 в двух модификациях с передним и полным приводом, а также седаном Omoda S5 с двумя вариантами силовых агрегатов. Вскоре модельный ряд бренда пополнит новинка с приставкой GT, а в четвертом квартале 2023 года будет представлен первый электромобиль марки – инновационный Omoda E5, с которым компания войдет в сегмент экологически чистых электромобилей.

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