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Россияне начали закладывать дорогие автомобили

Жители России впервые начали закладывать дорогие автомобили. По данным исследования финтех-сервиса CarMoney, средняя цена таких авто в январе-марте текущего года превысила 1 млн рублей и достигла 1,012 млн рублей. Рост составил 30,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и 13,5% с первого квартала 2023-го.

Коммерческий директор CarMoney Татьяна Благовещенская пояснила, что причина роста средней стоимости машины в залоге в общем росте цен на машины на вторичном рынке, росте качества автозалогов в портфелях компаний, работающих в этом сегменте.

В России поддержанные авто выросли в цене в среднем на 1,55% по сравнению с концом прошлого года. Значит, стоимость залогового портфеля росла быстрее стоимости авто на вторичном рынке, пишет RuNews24.

Эксперт рассказала, что растёт доля богатых клиентов и бизнесменов среди заёмщиков. В среднем они получают 140 тысяч рублей.