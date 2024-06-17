Ретро-автомобили увидят гости гала-шоу «Битвы талантов» в Пскове

Идут приготовления к гала-шоу «Битвы талантов», которое пройдет 28 июля на открытой площадке у торгового комплекса «ПИК60» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации торгового комплекса.
Эксклюзивно на площадке проекта будет организована экспозиция ретро-автомобилей. Посетители смогут увидеть и сфотографироваться с уникальными экземплярами, которые по сей день на ходу.
Псковичей и гостей города 28 июля на открытой площадке у торгового комплекса «ПИК60» ждут:
Вход на праздник — свободный. Начало в 16.00.