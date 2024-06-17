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АвтоМир / Автомобили

Ретро-автомобили увидят гости гала-шоу «Битвы талантов» в Пскове

25.07.2024 17:16|ПсковКомментариев: 0

Идут приготовления к гала-шоу «Битвы талантов», которое пройдет 28 июля на открытой площадке у торгового комплекса «ПИК60» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации торгового комплекса.

Эксклюзивно на площадке проекта будет организована экспозиция ретро-автомобилей. Посетители смогут увидеть и сфотографироваться с уникальными экземплярами, которые по сей день на ходу.

Псковичей и гостей города 28 июля на открытой площадке у торгового комплекса «ПИК60» ждут:

  • 1000 порций мороженого бесплатно;
  • игровые зоны, призы и подарки от партнеров;
  • телевизор, колонка и power-банк от гипермаркета «ДНС»;
  • выставка автомобилей;
  • гигантский дартс;
  • яркое шоу талантов;
  • пенная дискотека в финале праздника.
 

Вход на праздник — свободный. Начало в 16.00.

Теги: #Акваполис #пик60
Источник: Псковская Лента Новостей
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