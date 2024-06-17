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Ретро-автомобили увидят гости гала-шоу «Битвы талантов» в Пскове

Идут приготовления к гала-шоу «Битвы талантов», которое пройдет 28 июля на открытой площадке у торгового комплекса «ПИК60» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации торгового комплекса.

Эксклюзивно на площадке проекта будет организована экспозиция ретро-автомобилей. Посетители смогут увидеть и сфотографироваться с уникальными экземплярами, которые по сей день на ходу.

Псковичей и гостей города 28 июля на открытой площадке у торгового комплекса «ПИК60» ждут:

1000 порций мороженого бесплатно;

игровые зоны, призы и подарки от партнеров;

телевизор, колонка и power-банк от гипермаркета «ДНС»;

выставка автомобилей;

гигантский дартс;

яркое шоу талантов;

пенная дискотека в финале праздника.

Вход на праздник — свободный. Начало в 16.00.