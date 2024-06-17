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«Королевский тест-драйв» устроили в Пскове в День автомобилиста

«Королевский тест-драйв» устроили победительницы региональных и федеральных проектов среди Мисс и Миссис в Пскове 27 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в дирекции фестиваля красоты «Мисс и Миссис Псков».

Фотографии: Татьяна Савраева

Этот день автомобилиста стал очень необычным и драйвовым, отметили организаторы фестиваля.

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Авто-леди смогли познакомится с новинками автопрома и лично попробовать их в действии.

В итоге все авто-леди с успехом прошли королевский авто-драйв.

«Такого Дня автомобилиста в салоне партнера фестиваля не помнят! Он стал самым красивым и запоминающимся!» - отметили организаторы.