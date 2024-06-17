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Продажи новых автомобилей в России рухнули до минимума с 2015 года

В России зафиксирован рекордный спад продаж новых автомобилей, который достиг минимальных значений с 2015 года. Об этом сообщил главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

Основными факторами падения спроса стали рост цен на машины и неблагоприятные условия автокредитования. По мнению эксперта, уровень автомобилизации в стране остается низким, особенно в регионах, где наблюдается нехватка транспортной инфраструктуры. В Москве ситуация значительно лучше, но в целом по стране число машин на тысячу жителей составляет около 315. В США этот показатель превышает 800, а в странах Европы варьируется от 500 до 600.

Кадаков выразил надежду, что во второй половине года ситуация может улучшиться благодаря выходу новых моделей и возможному снижению ключевой ставки Центробанка, что сделает автокредиты доступнее.

Также, по мнению автоэксперта, в 2025 году российский рынок пополнят новые автомобильные бренды, среди которых будут как абсолютно новые марки, так и модели, представляющие собой копии уже существующих авто, преимущественно китайского производства, пишет RuNews.24.ru.