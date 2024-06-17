←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Автомобили 17.06.2024 09:150 Условия перепродажи ввезенных автомобилей могут ужесточить в России 10.03.2025 18:110 Продажи новых автомобилей в России рухнули до минимума с 2015 года 07.03.2025 17:110 Ввоз новых автомобилей в Россию упал на 73% 07.03.2025 08:200 С 1 мая премиальные б/у машины из Белоруссии и Киргизии могут подорожать на 25% 05.03.2025 12:400 В России рекордно сократились продажи новых автомобилей 28.02.2025 11:350 Совфед разработал требования к решившим вернуться в РФ автокомпаниям
 
 
 
 
 
АвтоМир / Автомобили

Продажи новых автомобилей в России рухнули до минимума с 2015 года

10.03.2025 18:11|ПсковКомментариев: 0

В России зафиксирован рекордный спад продаж новых автомобилей, который достиг минимальных значений с 2015 года. Об этом сообщил главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

Основными факторами падения спроса стали рост цен на машины и неблагоприятные условия автокредитования. По мнению эксперта, уровень автомобилизации в стране остается низким, особенно в регионах, где наблюдается нехватка транспортной инфраструктуры. В Москве ситуация значительно лучше, но в целом по стране число машин на тысячу жителей составляет около 315. В США этот показатель превышает 800, а в странах Европы варьируется от 500 до 600.

Кадаков выразил надежду, что во второй половине года ситуация может улучшиться благодаря выходу новых моделей и возможному снижению ключевой ставки Центробанка, что сделает автокредиты доступнее.

Также, по мнению автоэксперта, в 2025 году российский рынок пополнят новые автомобильные бренды, среди которых будут как абсолютно новые марки, так и модели, представляющие собой копии уже существующих авто, преимущественно китайского производства, пишет RuNews.24.ru

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Какой из железнодорожных переездов в Пскове и окрестностях находится в наихудшем состоянии?
В опросе приняло участие 2498 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
10.03.2025, 18:110 Продажи новых автомобилей в России рухнули до минимума с 2015 года 10.03.2025, 16:330 Mitsubishi опрокинулся в Дновском районе 10.03.2025, 15:541 «ГорДозор»: Даешь дороги псковичам. ВИДЕО 10.03.2025, 15:130 В России могут вырасти штрафы за перевозку детей без автокресел
10.03.2025, 14:440 На трех автодорогах в Псковской области появятся новые посты весогабаритного контроля с метеостанцией 10.03.2025, 14:410 Нетрезвый водитель ВАЗа попался новосокольническим полицейским в праздник 10.03.2025, 13:540 Железнодорожный переезд на улице Привокзальной в Великих Луках закроют с 12 марта 10.03.2025, 12:360 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Даешь дороги псковичам
10.03.2025, 12:330 Автомобиль TagAZ эвакуировали в Изборске из-за нетрезвого водителя 10.03.2025, 12:300 Почти 1,5 тысячи правонарушений пресекли сотрудники ГАИ в Псковской области за неделю 10.03.2025, 11:200 Поспешный выезд с второстепенной дороги стал причиной ДТП на Октябрьской площади в Пскове 10.03.2025, 09:130 Два автомобиля столкнулись на улице Рокоссовского в Пскове
09.03.2025, 20:300 Скорость движения ограничат на одном участке дороги Р-23 10 марта 09.03.2025, 17:531 Светофоры не работают на выезде от Fjord Plaza Пскове 09.03.2025, 15:030 Весеннюю уборку дорог проводят сотрудники «СитиИнвестГрупп» в Пскове 08.03.2025, 14:200 Ребенок пострадал в результате ДТП на трассе в Опочецком округе
08.03.2025, 11:560 Два автомобиля столкнулись на трассе в Опочецком округе 07.03.2025, 17:110 Ввоз новых автомобилей в Россию упал на 73% 07.03.2025, 16:410 Акцию «Цветы для автоледи» провели в Псковском районе 07.03.2025, 16:090 Перегруженный транспорт не сможет ездить по дорогам в Псковском районе с 17 марта
07.03.2025, 15:160 Два автомобиля столкнулись на Рижском проспекте в Пскове 07.03.2025, 15:100 Наносной грунт убирают с обочин псковских дорог сотрудники «СитиИнвестГрупп» 07.03.2025, 14:210 Цветы женщинам вручили полицейские на площади Героев-Десантников в Пскове 07.03.2025, 13:210 Суд оставил в силе приговор островичу о лишении прав на 2 года
07.03.2025, 11:030 Маленький ребенок пострадал в результате съезда автомобиля в кювет в Дедовичском районе 07.03.2025, 08:200 С 1 мая премиальные б/у машины из Белоруссии и Киргизии могут подорожать на 25% 06.03.2025, 22:170 Полиция разбирается в обстоятельствах столкновения легкового автомобиля с электровелосипедом в Пскове 06.03.2025, 19:120 Ограничение скорости на трассе Р-23 будет введено утром 7 марта
06.03.2025, 18:500 Грузовой автотранспорт не сможет ездить в Локнянском и Опочецком муниципальных округах до 4 апреля 06.03.2025, 16:120 Новые камеры фотофиксации нарушений ПДД установят в Великих Луках 06.03.2025, 15:071 Сбитая автомашиной в Пскове пожилая женщина госпитализирована с серьезной травмой 06.03.2025, 14:522 МВД выступило против штрафов за превышение средней скорости
06.03.2025, 12:541 «Беспредел»: псковичи остро дискутируют на тему загрязнения автомобилей на улице Некрасова 06.03.2025, 12:450 Псковская ГАИ изменит график работы в связи с Международным женским днем 06.03.2025, 10:522 Водителям рассказали, какие предметы запрещено перевозить в салоне автомобиля 05.03.2025, 21:320 В Пскове сбитая машиной опора освещения упала на автобусную остановку
05.03.2025, 20:400 Скорость движения ограничат на участке трассы Р-23 «Псков» 6 марта 05.03.2025, 17:260 «Дневной дозор»: Хорошо ли убирали дороги и тротуары Пскова зимой? 05.03.2025, 17:020 В Пскове на улице Юбилейной водитель Mitsubishi Outlander сбила пьяного пешехода. ФОТО 05.03.2025, 16:321 75-летнюю женщину сбили на улице Кузбасской Дивизии в Пскове
05.03.2025, 15:060 «Беседка»: Уборка дорог Пскова – от зимы к лету. ВИДЕО 05.03.2025, 14:440 Техника у «Ситиинвестгрупп» универсальна и летом не простаивает — директор 05.03.2025, 14:220 Директор «Ситиинвестгрупп»: Несмотря на механизацию, отказаться от ручного труда невозможно 05.03.2025, 14:010 За минувшую зиму из Пскова вывезли 2,3 тысячи кубометров снега
05.03.2025, 13:320 Ямочный ремонт в Пскове начнут проводить с середины апреля 05.03.2025, 13:120 Директор «Ситиинвестгрупп»: Ямы на дорогах мешают их качественно убирать 05.03.2025, 12:400 В России рекордно сократились продажи новых автомобилей 05.03.2025, 12:060 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» об уборке дорог Пскова
04.03.2025, 18:200 Ремонт дороги будет проводиться на улице Белинского в Пскове 04.03.2025, 18:150 Полосу движения перекроют на улице Некрасова в Пскове 04.03.2025, 18:064 Состояние дорог в Пскове значительно улучшились за последние 15 лет – Юрий Сорокин 04.03.2025, 17:531 «Кузница»: Ремонт дорог и инфраструктурных объектов в Пскове. ВИДЕО
04.03.2025, 17:270 Борис Елкин о планах на ремонт псковских дорог в 2025 году 04.03.2025, 13:160 Mercedes съехал в кювет на трассе Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Краколье 04.03.2025, 13:051 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Ремонт дорог и инфраструктурных объектов в Пскове 04.03.2025, 12:091 Ремонт улицы Леона Поземского в Пскове пройдет в два этапа
03.03.2025, 22:270 ООО «Дорстройсервис» отремонтирует улицу Поземского в Пскове 03.03.2025, 21:420 Президент России наградил орденами «За доблестный труд» коллектив «АвтоВАЗа» 03.03.2025, 21:160 ДТП произошло на Ольгинском мосту в Пскове 03.03.2025, 19:190 Погоню устроили за автомобилистом в Пыталово. ВИДЕО
03.03.2025, 15:370 Опубликовано фото с места ночного ДТП с пострадавшими на Октябрьском проспекте в Пскове 03.03.2025, 14:250 Нетрезвых водителей на Volkswagen и Audi задержали полицейские на псковский дорогах 03.03.2025, 11:070 Один человек погиб и восемь травмировались в ДТП на псковских дорогах за неделю 03.03.2025, 10:460 Найденный мертвым в Локнянском районе мужчина вышел из автомобиля на ходу
03.03.2025, 10:370 В ГД внесли проект о новых штрафах для агрегаторов такси 03.03.2025, 09:570 Автомобиль Ford горел в порховской деревне Кокарево 02.03.2025, 20:171 Фальстарт привел к столкновению автомобилей на Рижском проспекте в Пскове. ВИДЕО 02.03.2025, 19:120 Водитель Mercedes травмировал женщину и двух детей в «четверке» на Рижском шоссе
02.03.2025, 19:070 Два человека пострадали при столкновении двух автомобилей на Октябрьском проспекте в Пскове 02.03.2025, 16:490 На трассе перед псковской деревней Неелово столкнулись два автомобиля 02.03.2025, 15:180 Работник псковской строительной компании погиб в командировке 02.03.2025, 13:200 ВАЗ-2107 вылетел с дороги на улице Юбилейной в Пскове. ВИДЕО
02.03.2025, 10:400 Нетрезвого водителя автомобиля «СеАЗ» остановили в великолукской деревне Борки 01.03.2025, 16:300 Великолучанин вновь был пойман за вождение в нетрезвом виде 01.03.2025, 13:451 Петербурженка осуждена за смертельное ДТП на автотрассе Псков — Гдов 01.03.2025, 13:300 Скорость движения ограничат на участке трассы Р-23 «Псков» 1 марта
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.