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Дмитрий Мельников: Корпоративным автомобилем ПАО «АВАР» выбираем Lada

Три года назад председатель Совета директоров публичного акционерного общества «Автоэлектроарматура», руководитель Псковского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Мельников в качестве корпоративного автомобиля выбрал Lada Vesta SW Cross. В настоящее время председатель Совета директоров ПАО «АВАР» ожидает выход кроссовера от производителей Lada, сообщается на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Дмитрий Мельников / «ВКонтакте»

«Почти три года назад я принял решение, что корпоративным автомобилем, используемым председателем Совета директоров ПАО "АВАР", должен быть автомобиль марки "АвтоВАЗ". Выбор пал на Lada Vesta SW Cross, и мне кажется, это лучшая машина на сегодня из всей линейки с точки зрения комфорта», - написал Дмитрий Мельников.

Он отметил, что официальный срок службы Lada Vesta - 120.000 км.

«Если так, то я подбираюсь к экватору, но уверен, что это не так и он будет дольше. Жду кроссовер Lada - хочу на него посмотреть. Серьезных нареканий за это время нет. Катаюсь дальше», - поделился впечатлениями от отечественного автомобиля Дмитрий Мельников.