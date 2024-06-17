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Россиян предупредили о штрафе за мытье автомобилей в неположенном месте

Региональными законами о благоустройстве запрещено мыть машины на землях общего назначения, за это предусмотрены штрафы для физлиц до 500 рублей, для юрлиц — до 20 тысяч рублей. Об этом рассказала руководитель федеральной общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова.

«Запрещено региональными законами о благоустройстве мыть машины на землях общего назначения. За это предусмотрены штрафы (статья 6.3 КоАП России). Предупреждение или штраф в размере от 100 до 500 рублей — физлица. Юрлицо — от 10 до 20 тысяч рублей. Если при мойке будет испорчена земля, штраф по статье 8.6 КоАП России может составить три-пять тысяч рублей», — поделилась Бурякова.

Также она отметила, что запрещено складировать стройматериалы на землях общего пользования СНТ и за границами товарищества, так как это нецелевое использование земли, за которое грозит административное наказание, пишут РИА Новости.