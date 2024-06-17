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Программой льготного автокредитования теперь могут воспользоваться семьи с двумя детьми

С 26 мая в России расширены условия участия в программе льготного автокредитования. Теперь на господдержку могут рассчитывать не только многодетные семьи, но и те, в которых воспитываются двое детей, сообщается в Telegram-канале депутата Государственной Думы, секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского.

Размер базовой скидки на автомобиль с двигателем внутреннего сгорания составляет 20%, для жителей Дальнего Востока она увеличена до 25%. Эти условия распространяются на медицинских работников, учителей, участников специальной военной операции и их семьи, людей с инвалидностью, а также на семьи с детьми, приобретающие автомобиль в субъектах Дальневосточного федерального округа.

С 13 мая программа льготного автокредитования включает подпрограмму «Семейный автомобиль». Она позволяет купить отечественную машину со скидкой 10%. Кроме того, для участников специальной военной операции, получивших ранения, предусмотрены особые условия: при покупке автомобиля с ручным управлением скидка составит 40%.