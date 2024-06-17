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Как псковичам выгодно купить кроссовер CHERY по программе «Семейный автомобиль»

В «Автосалоне 1», официальный дилер CHERY на улице Труда, 26, стартовала программа, способная привлечь внимание тех, кто всерьёз задумывается о покупке семейного автомобиля. Речь идёт о федеральной программе под названием «Семейный автомобиль», которая распространяется на кроссоверы TIGGO и позволяет получить дополнительную выгоду до 150 000 рублей*.

Применение программ «Семейный автомобиль», «Прямая скидка» и TRADE-IN позволяет стать обладателем кроссовера на максимально привлекательных условиях.

В чём суть предложения? Программа ориентирована на семьи, которым важны безопасность, надёжность и доступность. Именно под эти запросы автопроизводитель подготовил комплексное предложение — от продлённой гарантии до привлекательной цены и расширенного набора опций.

Среди ключевых преимуществ — гарантия до 7 лет или 150 000 километров пробега, что особенно актуально для тех, кто планирует использовать авто не только для поездок по городу, но и для путешествий всей семьёй. К этому добавляется богатая комплектация: интеллектуальные помощники водителя, система кругового обзора на 540°, мультимедийные интерфейсы, продуманная шумоизоляция и многое другое, что делает поездки по-настоящему комфортными.

В рамках программы доступны как классические бензиновые версии, так и экологичные гибридные модели — например, CHERY Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid. Это достойный выбор для тех, кто уже сегодня смотрит в будущее и делает ставку на технологии, сокращающие расход топлива и выбросы.

«Для многих наших клиентов важны не только характеристики автомобиля, но и ощущение, что они делают правильный выбор для своей семьи. Программа "Семейный автомобиль" как раз об этом — надёжный, современный, красивый и безопасный транспорт без переплат и сложностей», — прокомментировали в дилерском центре CHERY.

Применение программ «Семейный автомобиль», «Прямая скидка» и TRADE-IN позволяет стать обладателем кроссовера на максимально привлекательных условиях.

Не упустите возможность испытать в действии автомобиль, который может стать частью вашей семейной истории!

Приезжайте по адресу: г. Псков, улица Труда, 26, офис 3.

Телефон для консультаций и записи на тест-драйв: +7 (8112) 500-200.

Подробности на сайте.

* Программа «Семейный автомобиль» действует в период с 01.01.2025 по 30.06.2025 г. Указана максимальная выгода на автомобили при использовании маркетинговых программ: TIGGO 7 PRO PLUG-IN HYBRID, TIGGO 8 PRO PLUG-IN HYBRID. Программа «Семейный автомобиль» суммируется с выгодами по действующим акциям подробности и условия программы уточняйте в отделе продаж ООО «Автосалона 1».

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