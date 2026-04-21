Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Себежском округе

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в деревне Кицково Себежского муниципального округа 20 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на дерево, после чего автомобиль перевернулся.

В результате погибла пассажир 1970 года рождения. Водитель 1986 года рождения и пассажир 1971 года рождения госпитализированы с травмами.

Подробности выясняются.