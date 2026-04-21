Движение транспорта в центре города ограничат из-за «Псковского марафона-2026»

Временные ограничения движения введут в центральной части Пскова 26 апреля в связи с проведением «Псковского марафона-2026», сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Временно прекратят движение автотранспорта на нескольких участках городских улиц с 06:00 до 16:00. 

Ограничения затронут улицу Спортивную – на отрезке от улицы Гражданской до улицы Кузнецкой, улицу Кузнецкую – от площади Победы до Октябрьского проспекта, улицу Кремль, улицу Профсоюзную, улицу Советскую – на участке от Октябрьской площади до площади Победы.

Перекрытие также коснётся и улиц Яна Фабрициуса – от площади Победы до улицы Гагарина, и Свердлова – на участке от Музейного переулка до улицы Советской. 

Для удобства водителей определены пути объезда – Октябрьский проспект, улица Калинина, улица Стахановская, улица Вокзальная и улица 128‑й Стрелковой Дивизии.

Дополнительно будет организовано двустороннее движение на двух участках: от Музейного переулка до Комсомольского переулка, а также по улице Свердлова – от улицы Калинина до улицы Советской.

«Приносим извинения за доставленные неудобства! Просим учитывать данную информацию при планировании ваших поездок», - добавили в администрации. 
