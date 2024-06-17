АвтоМир / Автомобили

Работавшие в такси машины продаются в среднем на 21% дешевле

Автомобили, которые когда-то работали такси, продаются в среднем на 21,2% дешевле аналогичных предложений без подобной истории. При этом пробег у таких машин в основном в 1,5 раза больше. Об этом говорится в исследовании «Автотеки» (проект «Авито»), материалы которого есть в распоряжении ТАСС.

«По данным «Автотеки», машины, которые когда-то работали такси, продаются в среднем на 21,2% дешевле аналогичных предложений без подобной истории. <…> При этом пробег у авто из такси в среднем в 1,5 раза больше. Есть, правда, и исключения, как правило, среди «премиума», - сказано в исследовании.

Так, максимальная разница в цене отмечается у автомобилей Skoda (30,8%), Volkswagen (26,8%) и Renault (24,9%), среди моделей - Skoda Rapid обойдутся на 30% дешевле. В этот список также входят Skoda Octavia ( - 30,7%), Volkswagen Polo (- 28,9%), Nissan Almera (- 26,6%) и Renault Logan (-26%).

При этом автомобили марки Lexus, использовавшиеся в такси, проезжают в среднем на 21,6% меньше машины этой же марки без такой строки в истории эксплуатации, Audi A4 и A6 - на 19% и 14,5% соответственно.

Согласно данным исследования, всего 3,7% среди всех предложений, представленных на «Авито авто» в первом полугодии 2025 года, использовались в качестве такси.

Чаще всего они встречаются среди брендов Datsun (19,8%), «Москвич» (12,5%), Skoda (10,1%), Renault (9,2%) и Kia (8,5%). Самые распространенные модели - Renault Logan (24,1%), Kia Optima (21,4%), Skoda Rapid (18,4%), Kia K5 (18,2%) и Hyundai Solaris (17,9%).