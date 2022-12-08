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Минтранс предлагает ввести в школьную программу модуль о безопасном использовании самокатов

В школьную программу могут ввести модуль, посвященный безопасному использованию средств индивидуальной мобильности (СИМ) — электросамокатов, моноколес, гироскутеров и подобного. Соответствующее предложение Минтранс направил в Минпросвещения. Учить правильно кататься хотят не только детей, но и взрослых — инициативу поддержали в Госдуме и в кикшеринговых сервисах.

В 2022 году в России произошло 941 ДТП с участием СИМ, в которых травмы получили 976 человек, 19 — погибли, следует из доклада начальника Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрия Митрошина на форуме «Съезд на СИМ», которая прошла 6 апреля в Москве. Число аварий с участием людей на модных гаджетах постоянно растет: в 2021 году зафиксировали 672 случая, в 2020-м — 410, а в 2019-м — 142.

Кикшеринговые, то есть прокатные, сервисы смотрят на статистику иначе. Количество ДТП растет в абсолютных цифрах, говорят они, но при сопоставлении данных с ростом парка электросамокатов и объема поездок наблюдается тенденция снижения аварийности.

Чаще всего пользователи СИМ, по данным полицейского ведомства, попадают в ДТП на выездах с прилегающих территорий, перекрестках и пешеходных переходах. Среди причин аварий — движение по проезжей части, неподчинение сигналам регулирования и пересечение дороги вне пешеходного перехода. Участниками больше половины аварий являются люди в возрасте от 16 до 35 лет, еще 11,5 процента — дети 7-13 лет.

С 1 марта СИМ официально признали транспортными средствами, ввели их в ПДД и сделали отдельную статью в КоАП за нарушение правил. По правилам:

максимальная допустимая скорость движения на СИМ составляет 25 километров в час;

пешеход всегда имеет приоритет перед СИМ при совместном движении;

при выезде из жилой зоны СИМ обязаны уступать движение всем участникам движения;

СИМ не имеет права обгонять другие транспортные средства слева;

запрещено движение по автомагистралям, в том числе по обочине;

запрещена буксировка СИМ;

на пешеходном переходе пользователь СИМ обязан спешиваться.

Кататься на самокатах с соблюдением ряда условий разрешили даже детям с семи лет. В связи с этим Минтранс предложил ввести в школьную программу соответствующий образовательный модуль. «Мы направили просьбу в Минпросвещения. Рассчитываем, что коллеги введут в школьную программу такой курс, возможно, факультативно», — сообщил на форуме «Съезд на СИМ» директор департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Сергей Семенов.

Учить правильно кататься стоит не только детвору, но и взрослых пользователей СИМ, считает первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев. Об этом он сказал «Парламентской газете»: «При обсуждении поправок в ПДД мы выступали за определенный вид обучения и даже введение категории прав, например аналогичной М1 как для мопедов. Может быть, мы к этому когда-нибудь подойдем».

Создание образовательных курсов по управлению СИМ поддержали и представители кикшеринговых сервисов. Более того, как рассказал нашему изданию руководитель направления одной из крупнейших российских компаний по аренде электросамокатов Александр Ковалев, у них даже есть собственная школа безопасной езды, а любой пользователь, который регистрируется в системе, в обязательном порядке знакомится с ПДД.

Что касается ответственности за нарушение ПДД самокатчиками, то, по словам представителя Минтранса, здесь еще есть над чем работать. Введенные в КоАП статьи 12.29 и 12.30 описывают нарушения в общем виде, отметил Сергей Семенов. «Нужно работать для установления специальных составов», — сказал он.

Ранее в МВД рассказали о штрафах для самокатчиков-лихачей с 1 марта. За нарушение правил их смогут оштрафовать на 800 рублей или даже на полторы тысячи, если СИМ управляет пьяный или человек устроил аварию. «Полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях возложены на всех сотрудников ГИБДД, имеющих специальное звание, а также участковых уполномоченных полиции», — сообщили в ведомстве.

В связи с повсеместным распространением СИМ изменения могут внести в ряд федеральных законов — «Об организации дорожного движения», «Об автомобильных дорогах», «О безопасности дорожного движения». Конкретные пункты сейчас обсуждают в Минтрансе. Напомним, что на самокатах теперь можно ездить буквально везде, хоть по дорогам вместе с машинами, но только по тем, где действует ограничение скорости в 60 километров в час, и по правому краю проезжей части. Это касается взрослых самокатчиков — от 14 лет.

Российский рынок электросамокатов стремительно растет. Прокатные сервисы, по данным Минтранса, работают в 58 регионах, общий парк их техники увеличился со 115 тысяч в 2021 году до 192 тысяч в 2022-м. К 2025 году, по прогнозам, по России могут колесить уже 439 тысяч самокатов на электротяге. Рынок частных СИМ куда скромнее, по оценкам, лишь около трехсот тысяч.

Соответствующим образом увеличивается количество пользователей: в 2021 году самокаты арендовало около десяти миллионов человек, в 2022-м — уже 15,5 миллиона. Всего за год произошел двукратный рост числа поездок — почти до 104 миллионов в прошлом году. Причем в крупных городах СИМ из развлечения превращаются в полноценный вид городского транспорта. На них пассажиры проезжают «последнюю милю», то есть расстояние от ближайшей остановки общественного транспорта или станции метро до дома.

А вот инфраструктуры для безопасной езды на СИМ пока недостаточно: общая протяженность велодорожек в России всего пять тысяч километров. При проектировании улиц в новых микрорайонах власти должны учитывать наличие велодорожек, ну а в старых — как получится.