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Все пешеходные переходы Пскова планируют оборудовать светофорами с кнопками

Все пешеходные переходы Пскова планируют оборудовать светофорами с кнопками. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом 17 октября в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил начальник управления городского хозяйства администрации г. Пскова Алексей Захаров.

Чиновник назвал несколько направлений по улучшению инфраструктуры для псковских пешеходов и предотвращению ДТП с их участием. Во-первых, в городе продолжается установка дорожных ограждений. Вторая мера - освещение пешеходных переходов. И, наконец, установка светофоров с кнопками.

«Установка таких светофоров вызывает больше благодарностей у автомобилистов и делает переходы безопасными для пешеходов. Ежегодно мы уведичиваем количество светофоров с вызывными кнопками. Эта работа будет продолжена до последнего пешеходного перехода», - заключил он.