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Сколько килограммов грязи на псковских дорогах, выяснили активисты «Убитых дорог». ВИДЕО

Проверка, проведенная прокуратурой Пскова с привлечением сотрудников ГИБДД, установила, что на 64 участках автомобильных дорог в городе Пскове в нарушение требований ПДД и ГОСТа, дорожная разметка отсутствует либо плохо различима. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили активисты движения «Убитые дороги».

Они обратили внимание на то, что кроме отсутствия разметки, на дорогах появилось много грязи, которая есть даже на недавно отремонтированных участках, например, на улице Юбилейной. Причем под слоем грязи зачастую скрыта разметка и ливневая канализация.

Активисты проехали по разным районам Пскова и собрали грязь с одного погонного метра одного края дороги в полиэтиленовые мешки и взвесили их. «Больше всего грязи оказалось на все той же улице Юбилейной - 10 кг с 1 погонного метра, а это значит, что со 100 метров дороги можно собрать почти тонну грязи», - поделились общественники.

В «Убитых дорогах» напомнили, что около 40% всех ДТП происходят по причине неудовлетворительных дорожных условий, из них 60% - связаны с плохой разметки. «Поэтому эта проблема, а также грязь на улицах напрямую влияют на безопасность на дорогах», - заключили активисты движения.